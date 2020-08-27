США обвинили Россию в атаке на американских военных в Сирии

В Сирии 25 августа произошло столкновение российского и американского бронеавтомобилей. Чиновники в США полагают, что российские военные пошли на столкновение преднамеренно.

В Сирии произошло ДТП с участием российских и американских военных Фото: EPA

Несколько американских военнослужащих были травмированы в результате столкновения с российским военным автомобилем, которое произошло 25 августа в восточной Сирии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на нескольких американских чиновников.

По словам одного из собеседников, американские военные получили травмы, "похожие на сотрясение мозга". Чиновник предположил, что российский бронеавтомобиль столкнулся с американским намеренно.

Представитель Совета национальной безопасности США подчеркнул, что российские военные действовали "небезопасно и непрофессионально". Американская сторона заявила, что такие действия являются нарушением договоренностей о предотвращении конфликтных ситуаций, принятых США и Россией в декабре 2019 года.

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные сирийские войска, повстанцы, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.