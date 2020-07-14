Подрыв российского военного патруля в Сирии. Видео
Утром 14 июля в сирийской провинции Идлиб рядом с бронетранспортером российской военной полиции и турецким бронеавтомобилем взорвался фугас, в результате трое российских военных получили ранения. Видео взрыва опубликовано на YouTube пользователем Чингисом Дамбиевым. В описании к видео отмечается, что в результате взрыва повреждены бронетранспортер российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль, а патрулирование прекращено.
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