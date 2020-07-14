В Сирии на фугасе подорвались трое российских военных

Трое российских военных в результате взрыва фугаса в провинции Идлиб получили легкие ранения.

В сирийской провинции Идлиб рядом с бронетранспортером российской военной полиции и турецким бронеавтомобилем взорвался фугас, в результате трое российских военных получили ранения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

По данным центра, военные получили легкие ранения, их эвакуировали на авиабазу Хмеймим в провинции Латакия.

Инцидент произошел утром 14 июля на трассе М4.

Агентство напоминает, что совместное российско-турецкое патрулирование трассы М4, соединяющей порт Латакии с иракской границей, проводится с марта 2020 года. Это уже 20-й патруль, подвергшийся нападению.

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные сирийские войска, повстанцы, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.