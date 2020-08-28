Пентагон раскритиковал российских военных за "провокационное и агрессивное поведение" в Сирии

Российские военные специально нарушили договоренности о разрешении конфликтов в Сирии и ранили военнослужащих США, въехав в американский бронеавтомобиль, заявили в министерстве обороны США.

Министерство обороны США (Пентагон) раскритиковало российских военных за "умышленно провокационное и агрессивное поведение" после столкновения американской и российской бронетехники на востоке Сирии. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джонатана Хоффмана, опубликованном на сайте ведомства 27 августа.

В Пентагоне заявили, что российские силы нарушили договоренности о разрешении конфликтов в Сирии и ранили военнослужащих США преднамеренно провокационным и агрессивным поведением.

"Наши военные решают конфликт с российскими войсками в Сирии, чтобы защитить силы и снизить риск эскалации. Мы воздаем должное нашему персоналу за деэскалацию этого неудачного случая благодаря профессионализму и сдержанности, которые являются отличительными чертами армии США", – сказано в заявлении Пентагона.

Российский полковник Алексей Посунько рассказал агентству "РИА Новости", что во время патрулирования после вхождения в зону контроля международной антитеррористической коалиции, колонну преследовали два американских бронеавтомобиля MRAP.

Генерал Валерий Герасимов рассказал, что американские военные, несмотря на договоренности, попытались заблокировать движение российского патруля. Военные РФ в ответ приняли "необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи".

Во вторник в Сирии россияне на военном автомобиле въехали в американский бронеавтомобиль. Военные США получили травмы, "похожие на сотрясение мозга". CNN уточнило, что инцидент случился на северо-восточном участке страны около поселка Дейрик. По данным канала, в результате аварии пострадали семь военнослужащих США.

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные сирийские войска, повстанцы, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.