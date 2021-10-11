РФ превращает аннексированный Крым в ядерный отстойник – ГУР Минобороны Украины

"Тактическое ядерное оружие в Крыму, а теперь еще и намерение разместить на оккупированном украинском полуострове установки по обогащению урана, производство материалов двойного назначения и применение технологий, связанных с ядерным оружием, – все это может превратить Крым в ядерный отстойник. Экологическая ситуация в целом регионе будет под угрозой", – отметил Буданов.

Он подчеркнул, что постоянные угрозы применения ядерного оружия призваны создать атмосферу "ядерного психоза" как в России, так и у соседей.

По словам Буданова, в основе российской тактики есть убеждение, что если Москва будет угрожать использованием ядерного оружия, то враг будет вынужден пойти на уступки.

"В лучших традициях холодной войны режим [президента РФ Владимира] Путина достигает психологического эффекта так называемой балансировки ряда стран "на грани войны", – считает начальник военной разведки Украины. – На карту поставлено будущее не только Крыма и Украины, но и всей Европы. Мы должны четко сказать на весь мир: "Нет ядерному отстойнику в Крыму!"

Украина выразила в ООН обеспокоенность в связи с наращиванием Россией ядерного потенциала в оккупированном Крыму. Действия РФ представляют собой прямую угрозу международному режиму нераспространения ядерного оружия, говорил во время выступления в Генассамблее организации 29 сентября заместитель постпреда Украины при ООН Юрий Витренко.