ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Украина в ООН: Действия России в Крыму – угроза режиму нераспространения ядерного оружия

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина на Генассамблее ООН призвала заключить многосторонний юридически обязывающий документ о гарантиях безопасности неядерным государствам
Украина на Генассамблее ООН призвала заключить многосторонний юридически обязывающий документ о гарантиях безопасности неядерным государствам
Фото: UKR Mission to UN / Twitter

Украина выразила в ООН обеспокоенность в связи с наращиванием Россией ядерного потенциала в оккупированном Крыму. Фрагменты выступления заместителя постоянного представителя Украины при организации Юрия Витренко опубликовали украинская миссия при ООН в Twitter и телеканал "Дом".

Витренко выступил на заседании Генассамблеи, посвященном Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

"Мы обеспокоены рисками возможного размещения на полуострове установок по обогащению урана, производства материалов двойного назначения и применения технологий, связанных с ядерным оружием", – сказал Витренко.

Он напомнил, что Генассамблея ООН в ряде резолюций выразила серьезную обеспокоенность в связи с дальнейшей милитаризацией Крыма Россией, в частности по поводу размещения на полуострове средств доставки ядерного оружия.

Действия России представляют собой прямую угрозу международному режиму нераспространения ядерного оружия, подчеркнул Витренко.

Он отметил, что длительная оккупация территории Украины государством, обладающим ядерным оружием, привела к фактическому расширению территории развертывания такого оружия в мире.

Витренко также напомнил о Будапештском меморандуме 1994 года, подписанном ядерными государствами, в частности РФ, о гарантиях безопасности, которые предоставляли Украине в обмен на отказ от ядерного оружия, и о том, что теперь "доверие к некоторым ключевым элементам Договора о нераспространении ядерного оружия и их эффективности серьезно подорвано одним из государств, обладающих ядерным оружием".

Витренко призвал начать "предметную работу" Конференции по разоружению, которая функционирует под эгидой ООН в Женеве, разработать и заключить многосторонний юридически обязывающий документ о предоставлении гарантий безопасности неядерным государствам.

Контекст:

У Украины нет ядерного оружия в результате подписания Будапештского меморандума 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономического давления. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер-министр Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия не нарушила Будапештское соглашение, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

В январе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире "умножены на ноль".

В декабре 2020 года эксперт по международному морскому праву Богдан Устименко утверждал, что российское ядерное оружие уже находится в Крыму.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 14 января 2021 года отмечал, что НАТО следит за военным присутствием России в регионе Черного моря и оккупированном Крыму и обеспокоен его расширением.

24 января украинская разведка сообщила, что Россия восстанавливает в Крыму ядерную инфраструктуру.

Теги: Россия, Крым, ООН, ядерное оружие, агрессия, Будапештский меморандум, Генеральная Ассамблея ООН
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
39-летняя дочь экс-президента США Джорджа Буша родила первенца раньше срока. Фото
39-летняя дочь экс-президента США Джорджа Буша родила первенца раньше срока. Фото
"Такие вареники готовила моя бабушка". Ярославский дал рецепт вареников на кефире на пару
"Такие вареники готовила моя бабушка". Ярославский дал рецепт вареников на кефире на пару
"Это не моя проблема". Крейг на премьере фильма о Джеймсе Бонде грубо ответил на вопросы корреспондента из Австралии. Видео
"Это не моя проблема". Крейг на премьере фильма о Джеймсе Бонде грубо ответил на вопросы корреспондента из Австралии. Видео
"Это просто волшебно". 52-летняя Лопес показала грудь прямо на сцене
"Это просто волшебно". 52-летняя Лопес показала грудь прямо на сцене
Брежнева травмировала голову накануне съемок
Брежнева травмировала голову накануне съемок
"Как ей может быть за 60? Может быть, 30". 63-летняя Мадонна в чулках раздвинула ноги перед камерой
"Как ей может быть за 60? Может быть, 30". 63-летняя Мадонна в чулках раздвинула ноги перед камерой
"Несимпатичная женщина". Агутин нагрубил подписчице в ответ на критику его творчества
"Несимпатичная женщина". Агутин нагрубил подписчице в ответ на критику его творчества
"Напоминает военкомат", "О, тройничок". Звезда студии "Квартал 95" снялась с двумя оголенными мужчинами
"Напоминает военкомат", "О, тройничок". Звезда студии "Квартал 95" снялась с двумя оголенными мужчинами
"Красотка". " Почему до сих пор не не участвуешь в "Танцах со звездами?" Каменских энергично покрутила бедрами перед камерой. Видео
"Красотка". " Почему до сих пор не не участвуешь в "Танцах со звездами?" Каменских энергично покрутила бедрами перед камерой. Видео
"Прелесть. Какой Виктор Франкович счастливый". 55-летний Павлик вышел на прогулку с недавно родившимся сыном
"Прелесть. Какой Виктор Франкович счастливый". 55-летний Павлик вышел на прогулку с недавно родившимся сыном
"Две скорпионши", "Тина выглядит моложе". Враждующие Канделаки и Собчак поцеловались на камеру. Видео
"Две скорпионши", "Тина выглядит моложе". Враждующие Канделаки и Собчак поцеловались на камеру. Видео
"Уже конкретно видно, что бухает по-черному", "Эту болезнь можно и нужно побороть". Волочкова взорвала сеть снимками из ресторана
"Уже конкретно видно, что бухает по-черному", "Эту болезнь можно и нужно побороть". Волочкова взорвала сеть снимками из ресторана
Принц Уильям в смокинге, а его жена – в платье с декольте. В Лондоне состоялась мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде
Принц Уильям в смокинге, а его жена – в платье с декольте. В Лондоне состоялась мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде
Усик и Беленюк посмотрели матч "Шахтер" "Интер" вместе, накрывшись пледами. Видео
Усик и Беленюк посмотрели матч "Шахтер" – "Интер" вместе, накрывшись пледами. Видео
"Покажи сиси", "Шикарная". Ефросинина позировала топлес перед зеркалом
"Покажи сиси", "Шикарная". Ефросинина позировала топлес перед зеркалом
"Можешь не петь, просто ходи туда-сюда!" Никитюк в мини-платье с декольте показала три шуточных секси-ролика
"Можешь не петь, просто ходи туда-сюда!" Никитюк в мини-платье с декольте показала три шуточных секси-ролика
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Очень красивая". Доктор Комаровский показал свою жену
"Очень красивая". Доктор Комаровский показал свою жену
"Как повзрослела", "Красотка". В сети появилось фото дочери Кличко
"Как повзрослела", "Красотка". В сети появилось фото дочери Кличко
"Три девочки – одно лицо". Тимошенко показала фото с дочкой и пятилетней внучкой Евой
"Три девочки – одно лицо". Тимошенко показала фото с дочкой и пятилетней внучкой Евой
"Испанский стыд". 45-летняя Волочкова оголилась перед камерой
"Испанский стыд". 45-летняя Волочкова оголилась перед камерой
"Решил отшлепать?", "Настя стала очень вульгарная". Каменских в бикини страстно оттопырила перед Потапом пятую точку
"Решил отшлепать?", "Настя стала очень вульгарная". Каменских в бикини страстно оттопырила перед Потапом пятую точку
"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат
"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
"Сколько можно уродовать Мерьем?" Звезда "Великолепного века" Узерли в экстравагантном образе подняла ногу перед камерой
"Сколько можно уродовать Мерьем?" Звезда "Великолепного века" Узерли в экстравагантном образе подняла ногу перед камерой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS