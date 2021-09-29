Украина в ООН: Действия России в Крыму – угроза режиму нераспространения ядерного оружия

Витренко выступил на заседании Генассамблеи, посвященном Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

"Мы обеспокоены рисками возможного размещения на полуострове установок по обогащению урана, производства материалов двойного назначения и применения технологий, связанных с ядерным оружием", – сказал Витренко.

Он напомнил, что Генассамблея ООН в ряде резолюций выразила серьезную обеспокоенность в связи с дальнейшей милитаризацией Крыма Россией, в частности по поводу размещения на полуострове средств доставки ядерного оружия.

Действия России представляют собой прямую угрозу международному режиму нераспространения ядерного оружия, подчеркнул Витренко.

У низці своїх резолюцій ГА #ООН засудила мілітаризацію Криму з боку РФ, у т.ч. переміщення засобів доставки ядерної зброї. Росія також захопила колишні сховища ядерної зброї. Такі дії становлять пряму загрозу режиму нерозповсюдження та #ДНЯЗ загалом pic.twitter.com/34KzoTfxxO — UKR Mission to UN (@UKRinUN) September 28, 2021

Он отметил, что длительная оккупация территории Украины государством, обладающим ядерным оружием, привела к фактическому расширению территории развертывания такого оружия в мире.

Витренко также напомнил о Будапештском меморандуме 1994 года, подписанном ядерными государствами, в частности РФ, о гарантиях безопасности, которые предоставляли Украине в обмен на отказ от ядерного оружия, и о том, что теперь "доверие к некоторым ключевым элементам Договора о нераспространении ядерного оружия и их эффективности серьезно подорвано одним из государств, обладающих ядерным оружием".

За два десятиліття після підписання Будапештського меморандуму, одна з держав гарантів – Росія, окупувала та здійснила спробу анексувати Крим, а також розгорнула збройну агресію на Сході України. Це чітко засвідчило нехтування ядерною державою гарантіями безпеки, наданими Україні pic.twitter.com/4p8eBifHMy — UKR Mission to UN (@UKRinUN) September 28, 2021

Витренко призвал начать "предметную работу" Конференции по разоружению, которая функционирует под эгидой ООН в Женеве, разработать и заключить многосторонний юридически обязывающий документ о предоставлении гарантий безопасности неядерным государствам.