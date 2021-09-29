Украина в ООН: Действия России в Крыму – угроза режиму нераспространения ядерного оружия

Витренко выступил на заседании Генассамблеи, посвященном Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.
"Мы обеспокоены рисками возможного размещения на полуострове установок по обогащению урана, производства материалов двойного назначения и применения технологий, связанных с ядерным оружием", – сказал Витренко.
Он напомнил, что Генассамблея ООН в ряде резолюций выразила серьезную обеспокоенность в связи с дальнейшей милитаризацией Крыма Россией, в частности по поводу размещения на полуострове средств доставки ядерного оружия.
Действия России представляют собой прямую угрозу международному режиму нераспространения ядерного оружия, подчеркнул Витренко.
У низці своїх резолюцій ГА #ООН засудила мілітаризацію Криму з боку РФ, у т.ч. переміщення засобів доставки ядерної зброї. Росія також захопила колишні сховища ядерної зброї. Такі дії становлять пряму загрозу режиму нерозповсюдження та #ДНЯЗ загалом pic.twitter.com/34KzoTfxxO— UKR Mission to UN (@UKRinUN) September 28, 2021
Он отметил, что длительная оккупация территории Украины государством, обладающим ядерным оружием, привела к фактическому расширению территории развертывания такого оружия в мире.
Витренко также напомнил о Будапештском меморандуме 1994 года, подписанном ядерными государствами, в частности РФ, о гарантиях безопасности, которые предоставляли Украине в обмен на отказ от ядерного оружия, и о том, что теперь "доверие к некоторым ключевым элементам Договора о нераспространении ядерного оружия и их эффективности серьезно подорвано одним из государств, обладающих ядерным оружием".
За два десятиліття після підписання Будапештського меморандуму, одна з держав гарантів – Росія, окупувала та здійснила спробу анексувати Крим, а також розгорнула збройну агресію на Сході України. Це чітко засвідчило нехтування ядерною державою гарантіями безпеки, наданими Україні pic.twitter.com/4p8eBifHMy— UKR Mission to UN (@UKRinUN) September 28, 2021
Витренко призвал начать "предметную работу" Конференции по разоружению, которая функционирует под эгидой ООН в Женеве, разработать и заключить многосторонний юридически обязывающий документ о предоставлении гарантий безопасности неядерным государствам.
У Украины нет ядерного оружия в результате подписания Будапештского меморандума 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономического давления. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер-министр Великобритании Джон Мейджор.
Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия не нарушила Будапештское соглашение, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.
В январе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире "умножены на ноль".
В декабре 2020 года эксперт по международному морскому праву Богдан Устименко утверждал, что российское ядерное оружие уже находится в Крыму.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 14 января 2021 года отмечал, что НАТО следит за военным присутствием России в регионе Черного моря и оккупированном Крыму и обеспокоен его расширением.
24 января украинская разведка сообщила, что Россия восстанавливает в Крыму ядерную инфраструктуру.