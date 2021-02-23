Кулеба заявил, что наращивание Россией ядерного потенциала в Крыму подрывает безъядерный статус украинского полуострова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что гибридная агрессия России против Украины угрожает глобальной безопасности.

Наращивание Россией ядерного потенциала в оккупированном Крыму подрывает безъядерный статус украинского полуострова. Об этом 23 февраля на Конференции по разоружению заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Гибридная агрессия России против Украины подрывает архитектуру глобальной безопасности, построенную на следующих основных международных документах, как Договор о нераспространении ядерного оружия, Конвенция о запрете разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и их уничтожении, Конвенция о запрете или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которое может считаться наносящим чрезмерные повреждения или имеющим неизбирательное действие", – подчеркнул Кулеба.

Министр призвал рассматривать временную оккупацию крымского полуострова и развязывание Россией вооруженного конфликта на Донбассе как угрозу ее военной экспансии на восток и юг Европейского континента.

В декабре 2020 года эксперт по международному морскому праву Богдан Устименко утверждал, что российское ядерное оружие уже находится в Крыму.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 14 января 2021 года отмечал, что НАТО следит за военным присутствием России в регионе Черного моря и оккупированном Крыму и обеспокоен его расширением.

24 января украинская разведка сообщила, что Россия восстанавливает в Крыму ядерную инфраструктуру.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.