В России отремонтировали военную технику боевиков, в ОРДЛО привезли новое оружие – ГУР Минобороны Украины

Оккупантам привезли из России патроны для пулеметов и винтовок, а также противопехотные мины Фото: ЕРА

Командование вооруженных сил РФ в октябре этого года продолжало наращивать боеспособность оперативной группировки российских оккупационных войск в ОРДЛО, отметили разведчики.

В соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК после ремонта на территории России вернули более 10 единиц боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

Кроме того, из России доставили более 5,5 тыс. тонн горючего, новые партии вооружения и боеприпасов, в том числе противотанковые управляемые ракеты, боеприпасы к ракетным системам залпового огня калибра 122 мм и артиллерийским системам калибра 152 мм.

Оккупанты привезли патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, противопехотные мины ОЗМ-72 и МОН-52, беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" и "Гранат-1". В ремонтно-восстановительные подразделения боевиков доставили танковые двигатели, запасные части и аккумуляторные батареи, отметили в ГУР.