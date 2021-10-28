На Донбассе ранены двое украинских военных – штаб ООС

В четверг оккупанты нарушали режим прекращения огня семь раз, четыре из которых – с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
"Вблизи Луганского оккупанты вели обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Крымского враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм. Также из минометов калибра 82 мм российские наемники обстреляли наши позиции вблизи Красногоровки. Возле Новозвановки враг применил минометы калибра 120 мм. В сторону Троицкого оккупанты вели огонь из стрелкового оружия", – сообщили в штабе.
В Луганской области беспилотник боевиков (вероятно, "Орлан 10") пересек линию разграничения.
"В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья обоих – средней тяжести. Наши защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение", – говорится в сообщении.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.