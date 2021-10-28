На Донбассе ранены двое украинских военных – штаб ООС

В четверг оккупанты нарушали режим прекращения огня семь раз, четыре из которых – с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

"Вблизи Луганского оккупанты вели обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Крымского враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм. Также из минометов калибра 82 мм российские наемники обстреляли наши позиции вблизи Красногоровки. Возле Новозвановки враг применил минометы калибра 120 мм. В сторону Троицкого оккупанты вели огонь из стрелкового оружия", – сообщили в штабе.

В Луганской области беспилотник боевиков (вероятно, "Орлан 10") пересек линию разграничения.

"В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья обоих – средней тяжести. Наши защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение", – говорится в сообщении.