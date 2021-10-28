Кабинет Министров Украины одобрил стратегию интеграции внутренних переселенцев

"Целью стратегии является создание условий для интеграции ВПЛ в принимающих территориальных общинах. В частности, речь идет об обеспечении полного доступа к административным, социальным и другим услугам, а также о создании условий для развития ВПЛ на новом месте проживания", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его данным, сегодня в Украине насчитывается более 1,4 млн внутренних переселенцев, "поэтому реализация четкого плана действий является критически важной".

Представляя членам Кабмина стратегию, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отметил, что "эти люди чувствуют перспективы, вынужденно переехав, убегая от этой войны в другие города, поселки Украины".

В числе задач, которые предполагает стратегия, предусмотрен доступ переселенцев к образованию, а также "решение элементарных социальных потребностей – от трудоустройства до обеспечения жильем".