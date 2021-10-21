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Украина нарушила права переселенцев, не разрешив голосовать на местных выборах – ЕСПЧ

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Европейский суд по правам человека назвал дискриминацией отказ в голосовании внутренне перемещенным лицам
Европейский суд по правам человека назвал дискриминацией отказ в голосовании внутренне перемещенным лицам
Фото: pexels.com

Украина нарушила права внутренне перемещенных лиц, лишив их возможности голосовать на местных выборах в 2015 году. Об этом говорится в решении Европейского суда по правам человека в деле "Селигененко и другие против Украины", опубликованном 21 октября на сайте суда.

Иск в суд подали четверо заявительниц. Три из них до начала российской агрессии жили в Крыму, а одна – в Донецке. В 2014-2015 годах заявительницы переехали в Киев.

После отказа в голосовании на местных выборах в Киеве в 2015 году они обратились в суд, однако проиграли в первой инстанции и апелляции.

ЕСПЧ единогласно постановил, что произошло нарушение ст. 1 протокола №12 (общий запрет дискриминации) Европейской конвенции о правах человека.

Суд установил, что власть Украины не приняла во внимание особенности положения заявителей как внутренне перемещенных лиц и дискриминировала их при реализации своих прав голосовать на местных выборах.

"Несмотря на то, что к заявителям не относились иначе, чем к другим гражданам в отношении проживания, суд установил, что они как внутренне перемещенные лица находились в совершенно ином положении по сравнению с другими гражданами: не могли вернуться [домой] и проголосовать", – говорится в документе.

Согласно решению суда, Украина должна выплатить заявителям по €4500 в качестве компенсации морального вреда.

Контекст:

В октябре 2015 года состоялись первые местные выборы в Украине после начала российской агрессии в Крыму и на Донбассе. Внутренне перемещенные лица, не сменившие прописку, из-за несогласованности законодательства не смогли принять участие в голосовании. Как объяснял тогдашний замглавы ЦИК Андрей Магера, согласно закону о правах переселенцев, они могли голосовать в регионе проживания, но законами о реестре избирателей и местных выборах такой возможности предусмотрено не было.

На местных выборах в октябре 2020-го можно было голосовать без прописки, предварительно подав заявление об изменении места голосования.

Теги: Украина, выборы, ЕСПЧ, дискриминация, перемещенные лица, голосование, власть, суд
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