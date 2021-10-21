Украина нарушила права переселенцев, не разрешив голосовать на местных выборах – ЕСПЧ

Иск в суд подали четверо заявительниц. Три из них до начала российской агрессии жили в Крыму, а одна – в Донецке. В 2014-2015 годах заявительницы переехали в Киев.

После отказа в голосовании на местных выборах в Киеве в 2015 году они обратились в суд, однако проиграли в первой инстанции и апелляции.

ЕСПЧ единогласно постановил, что произошло нарушение ст. 1 протокола №12 (общий запрет дискриминации) Европейской конвенции о правах человека.

Суд установил, что власть Украины не приняла во внимание особенности положения заявителей как внутренне перемещенных лиц и дискриминировала их при реализации своих прав голосовать на местных выборах.

"Несмотря на то, что к заявителям не относились иначе, чем к другим гражданам в отношении проживания, суд установил, что они как внутренне перемещенные лица находились в совершенно ином положении по сравнению с другими гражданами: не могли вернуться [домой] и проголосовать", – говорится в документе.

Согласно решению суда, Украина должна выплатить заявителям по €4500 в качестве компенсации морального вреда.