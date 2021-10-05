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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Омбудсмен Украины рассказала, сколько украинцев погибло на Донбассе за время вооруженного конфликта

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Денисова: На Донбассе погибло 152 ребенка
Денисова: На Донбассе погибло 152 ребенка
Фото: Людмила Денісова / Facebook

За время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Об этом сообщила 5 октября в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Восьмилетняя оккупация Российской Федерацией части территорий нашей страны приводит к системным нарушениям прав человека. Из-за нарушения права на жизнь и безопасность на востоке Украины погибло почти 14 тыс. граждан Украины, среди них 4 тыс. гражданских лиц, в том числе 152 ребенка. 34 тыс. ранены. Это продолжается каждый день", – отметила Денисова.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/404485591032719

По данным украинского омбудсмена, 296 граждан Украины незаконно лишили свободы в ОРДЛО. Из них 252 – это гражданские лица (в том числе четыре волонтера), а 44 – военнослужащие.

В оккупированном Крыму по политическим и религиозным мотивам 121 гражданина Украины, в том числе 86 крымских татар, приговорили к лишению свободы. 71 человек получил длительные сроки, добавила Денисова.

Оккупанты преследуют украинцев, поскольку они не согласны с их действиями и проявляют проукраинскую политическую и гражданскую позиции, заключила она.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Теги: Россия, Крым, Луганская область, Донецкая область, Людмила Денисова, Донбасс, оккупация, боевики, омбудсмен, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО
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