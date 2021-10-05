Омбудсмен Украины рассказала, сколько украинцев погибло на Донбассе за время вооруженного конфликта

"Восьмилетняя оккупация Российской Федерацией части территорий нашей страны приводит к системным нарушениям прав человека. Из-за нарушения права на жизнь и безопасность на востоке Украины погибло почти 14 тыс. граждан Украины, среди них 4 тыс. гражданских лиц, в том числе 152 ребенка. 34 тыс. ранены. Это продолжается каждый день", – отметила Денисова.

По данным украинского омбудсмена, 296 граждан Украины незаконно лишили свободы в ОРДЛО. Из них 252 – это гражданские лица (в том числе четыре волонтера), а 44 – военнослужащие.

В оккупированном Крыму по политическим и религиозным мотивам 121 гражданина Украины, в том числе 86 крымских татар, приговорили к лишению свободы. 71 человек получил длительные сроки, добавила Денисова.

Оккупанты преследуют украинцев, поскольку они не согласны с их действиями и проявляют проукраинскую политическую и гражданскую позиции, заключила она.