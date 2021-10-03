Зеленский: Встречу в нормандском формате блокирует Россия

"От нас постоянно есть сигналы по поводу встречи, и вы это слышите. Другой путь – встреча тет-а-тет с президентом РФ, потому что там другая будет адженда. Что касается нормандской встречи – это не только наш сигнал, это был сигнал [канцлера ФРГ] Ангелы Меркель, которая очень хотела, потому что были обещания и договоренности, успеть еще в должности канцлера участвовать в этой встрече. Она об этом говорила неоднократно, со мной договаривалась с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном, и с президентом [РФ Владимиром] Путиным... Поэтому у нас будет, как мне кажется, встреча... Тем не менее блокируется пока именно Российской Федерацией. Россия постоянно не очень хочет встречаться на эту тему. Сколько нам ждать? Не знаю. Но мы не просто ждем. Мы двигаемся вперед в любом случае, находим разные моменты", – сказал президент.

По его словам, есть моменты, о которых "не говорят вслух", но Украина "делает много разных шагов".