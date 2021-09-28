Кулеба: Если "нормандский" саммит пройдет с Меркель, его решения будут актуальными для нового правительства ФРГ

"У Германии наследственная внешняя политика, потому мы убеждены, что, даже если саммит нормандский пройдет при участии госпожи Меркель, те решения, обязательства, которые будут взяты, останутся актуальными и для нового правительства Германии", – заявил он.

Кулеба добавил, что наблюдает за процессом коалиционных переговоров в Германии спокойно.

"Это будет очень прагматическое новое немецкое правительство. Оно не будет антиукраинским. Оно будет прежде всего заниматься внутринемецкими вопросами. И господин [Олаф] Шольц (кандидат в канцлеры от победившей на парламентских выборах в Германии Социал-демократической партии. – "ГОРДОН"), и господин [Армин] Лашет (кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС. – "ГОРДОН") нам понятны. Но самое важное здесь, каким будет коалиционное соглашение с либералами и "Зелеными". Если это будет коалиция либералы плюс "Зеленые" и христианские демократы или социал-демократы, то могут быть отличия в нюансах, но принципиально каких-то резких изменений я не ожидаю", – сказал он.