ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Если "нормандский" саммит пройдет с Меркель, его решения будут актуальными для нового правительства ФРГ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба: У Германии наследственная внешняя политика
Кулеба: У Германии наследственная внешняя политика
Фото: EPA

Если саммит "Нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет при участии канцлера Германии Ангелы Меркель, его решения останутся актуальными для нового правительства ФРГ. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел дел Украины Дмитрий Кулеба 28 сентября, сообщает "Интерфакс-Украина".

"У Германии наследственная внешняя политика, потому мы убеждены, что, даже если саммит нормандский пройдет при участии госпожи Меркель, те решения, обязательства, которые будут взяты, останутся актуальными и для нового правительства Германии", – заявил он.

Кулеба добавил, что наблюдает за процессом коалиционных переговоров в Германии спокойно.

"Это будет очень прагматическое новое немецкое правительство. Оно не будет антиукраинским. Оно будет прежде всего заниматься внутринемецкими вопросами. И господин [Олаф] Шольц (кандидат в канцлеры от победившей на парламентских выборах в Германии Социал-демократической партии. – "ГОРДОН"), и господин [Армин] Лашет (кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС. – "ГОРДОН") нам понятны. Но самое важное здесь, каким будет коалиционное соглашение с либералами и "Зелеными". Если это будет коалиция либералы плюс "Зеленые" и христианские демократы или социал-демократы, то могут быть отличия в нюансах, но принципиально каких-то резких изменений я не ожидаю", – сказал он.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Последний саммит лидеров "Нормандской четверки" состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

Меркель после 15 лет на посту отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.

26 сентября в Германии прошли парламентские выборыВ них приняли участие 47 партий. По предварительным данным, на выборах победила Социал-демократическая партия Германии. Также в Бундестаг прошли блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, "Зеленые", Свободная демократическая партия и "Альтернатива для Германии". Избранные депутаты через несколько недель выберут нового федерального канцлера, который сформирует правительство.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал перед этим, что Украина хочет провести этот саммит до завершения каденции Меркель. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, этот вопрос обсуждался во время визита Меркель в Киев. Он сказал, что сейчас активно ведется работа по организации саммита лидеров "Нормандской четверки".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, нормандский формат, война в Украине
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Потап: Я видел свою жену в списке элитных проституток
  Потап: Я видел свою жену в списке элитных проституток
"Ну наконец-то сиськи", "Хороши дыньки". Michelle Andrade оголилась для мужского глянца
"Ну наконец-то сиськи", "Хороши дыньки". Michelle Andrade оголилась для мужского глянца
  "Притяжение". Певица Etolubov презентовала клип, который снимали в песчаной пустыне под Херсоном и на меловом карьере возле Николаева. Видео
  "Притяжение". Певица Etolubov презентовала клип, который снимали в песчаной пустыне под Херсоном и на меловом карьере возле Николаева. Видео
"Я так счастлива". 53-летняя жена экс-президента Франции снялась топлес для обложки глянца
"Я так счастлива". 53-летняя жена экс-президента Франции снялась топлес для обложки глянца
Российский поэт Илья Резник заявил, что переехал на постоянное место жительства в оккупированный Крым
Российский поэт Илья Резник заявил, что переехал на постоянное место жительства в оккупированный Крым
Спирс высказалась о новом документальном фильме о своей жизни под опекой отца. Поклонники артистки уверены, что пост писала не она
Спирс высказалась о новом документальном фильме о своей жизни под опекой отца. Поклонники артистки уверены, что пост писала не она
"Мужики хотят, бабы завидуют". Тина Кароль томно позировала в секси-одежде
"Мужики хотят, бабы завидуют". Тина Кароль томно позировала в секси-одежде
Осадчая показала, как выглядела в 19 лет и попросила своего 19-летнего сына не делать ее бабушкой
Осадчая показала, как выглядела в 19 лет и попросила своего 19-летнего сына не делать ее бабушкой
Экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс прокомментировала его заявление об их расставании
Экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс прокомментировала его заявление об их расставании
Лучшие программы для фото на Айфон
Лучшие программы для фото на Айфон Актуально
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
Умерла звезда фильма "Земля кочевников" Мелисса Янделл Смит
Умерла звезда фильма "Земля кочевников" Мелисса Янделл Смит
"Моя любимая". Лазарев адресовал Ани Лорак откровенное признание
"Моя любимая". Лазарев адресовал Ани Лорак откровенное признание
  "Я наполовину киевлянка". Билык призналась, что прописана в Одессе
  "Я наполовину киевлянка". Билык призналась, что прописана в Одессе
"Пипец, как больно". Тина Кароль встала на гвозди
"Пипец, как больно". Тина Кароль встала на гвозди
Дорофеева записала для TikTok танец со своей мамой. Видео
Дорофеева записала для TikTok танец со своей мамой. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Очень красивая". Доктор Комаровский показал свою жену
"Очень красивая". Доктор Комаровский показал свою жену
"Как повзрослела", "Красотка". В сети появилось фото дочери Кличко
"Как повзрослела", "Красотка". В сети появилось фото дочери Кличко
"Три девочки – одно лицо". Тимошенко показала фото с дочкой и пятилетней внучкой Евой
"Три девочки – одно лицо". Тимошенко показала фото с дочкой и пятилетней внучкой Евой
"Решил отшлепать?", "Настя стала очень вульгарная". Каменских в бикини страстно оттопырила перед Потапом пятую точку
"Решил отшлепать?", "Настя стала очень вульгарная". Каменских в бикини страстно оттопырила перед Потапом пятую точку
"Как всегда голая", "Испанский стыд". 45-летняя Волочкова позировала в купели перед камерой
"Как всегда голая", "Испанский стыд". 45-летняя Волочкова позировала в купели перед камерой
"Сколько можно уродовать Мерьем?" Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в экстравагантном образе
"Сколько можно уродовать Мерьем?" Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в экстравагантном образе
"А Марийка будет в 40". Горбунов попросил Осадчую родить дочь, телеведущая ответила
"А Марийка будет в 40". Горбунов попросил Осадчую родить дочь, телеведущая ответила
  Первый муж Горовой рассказал, как отреагировал на ее роман с Потапом
Первый муж Горовой рассказал, как отреагировал на ее роман с Потапом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS