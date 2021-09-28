ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кулеба о встрече Путина и Зеленского тет-а-тет: Если такой бы разговор состоялся, президент Украины создал бы много дискомфорта для собеседника

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба: Такой разговор, если бы он состоялся, Зеленский вел бы с наступательных позиций
Кулеба: Такой разговор, если бы он состоялся, Зеленский вел бы с наступательных позиций
Фото: ЕРА

Личная встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным целесообразна в том случае, если она будет способствовать достижению мира в Украине.

Такое мнение в эфире канала ICTV высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вечером 27 сентября. 

"[Есть ли смысл в такой встрече?] Если это способствует достижению мира в Украине и прекращению убийств наших солдат и мирных граждан, то абсолютно целесообразно. Президент Украины четко знает наши "красные линии". Такой разговор, если бы он состоялся, он вел бы с наступательных позиций и создал бы много дискомфорта для Путина в разговоре тет-а-тет", – сказал Кулеба. 

Он отметил, что возможная личная встреча Путина и Зеленского не отменяет переговоры в нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе. 

По словам Кулебы, сейчас наиболее активно ведется работа по организации саммита лидеров "Нормандской четверки". Глава Офиса президента Андрей Ермак сказал перед этим, что Украина хочет провести этот саммит до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель. По словам Кулебы, этот вопрос обсуждался во время визита Меркель в Киев. 

Контекст:

утин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.

Представители украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

В интервью итальянской газете La Repubblica, которое вышло 27 апреля, Зеленский сказал, что его встреча с Путиным могла бы пройти в Ватикане. "Это действительно идеальное место для диалога о мире", – убежден президент Украины. Перед этим Зеленский говорил, что его "волнует не место проведения, а содержание встречи".

21 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

30 июня Путин говорил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже".

Зеленский, реагируя на заявление Путина, назвал слова главы Кремля "пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России".

5 сентября Кулеба говорил, что украинская сторона "не прячется" от встречи Зеленского и Путина и готова к ней, но "создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи".

Зеленский 10 сентября заявлял, что надеется на предметную встречу с Путиным, результатом которой станет обмен удерживаемыми лицами.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Ангела Меркель, Украина, Дмитрий Кулеба, нормандский формат, Владимир Зеленский, саммит, война в Украине, Андрей Ермак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как же красиво", "Внимание привлечь удалось". Анита Луценко оголилась с призывом вовремя проходить обследование груди
"Как же красиво", "Внимание привлечь удалось". Анита Луценко оголилась с призывом вовремя проходить обследование груди
  "Как я буду все это вытягивать?" Певица Лама рассказала, почему не будет рожать детей
  "Как я буду все это вытягивать?" Певица Лама рассказала, почему не будет рожать детей
Звезда сериала "Девчонки" Лина Данэм тайно вышла замуж – СМИ
Звезда сериала "Девчонки" Лина Данэм тайно вышла замуж – СМИ
  Первый муж Горовой рассказал, как отреагировал на ее роман с Потапом
  Первый муж Горовой рассказал, как отреагировал на ее роман с Потапом
Александр Ширвиндт заявил, что покидает пост худрука Московского театра сатиры
Александр Ширвиндт заявил, что покидает пост худрука Московского театра сатиры
27 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
27 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Верю, что ледяная вода сжигает жир. Рыбаки в ужасе". Накануне госпитализации Гузеева поплавала в море в оккупированном Крыму
"Верю, что ледяная вода сжигает жир. Рыбаки в ужасе". Накануне госпитализации Гузеева поплавала в море в оккупированном Крыму
Беременную невесту 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина госпитализировали после того, как она потеряла сознание
Беременную невесту 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина госпитализировали после того, как она потеряла сознание
"Все это напоминает тюрьму". Бывший сотрудник службы охраны рассказал, как с их помощью отец Спирс организовал многолетнюю слежку за певицей
"Все это напоминает тюрьму". Бывший сотрудник службы охраны рассказал, как с их помощью отец Спирс организовал многолетнюю слежку за певицей
День учителя: особенности и традиции праздника
День учителя: особенности и традиции праздника
  "Больно не было. Даже приятно". Зарицкая призналась, что сделала пирсинг в интимном месте
  "Больно не было. Даже приятно". Зарицкая призналась, что сделала пирсинг в интимном месте
"Сочная", "Идеальная". Брежнева позировала без бюстгальтера и показала грудь крупным планом
"Сочная", "Идеальная". Брежнева позировала без бюстгальтера и показала грудь крупным планом
"Наш мальчик поправляется". Избитому сотрудником УГО танцору Дорофеевой вставили в голову титановую пластину. Фото
"Наш мальчик поправляется". Избитому сотрудником УГО танцору Дорофеевой вставили в голову титановую пластину. Фото
  "У него от легких остались кусочки". Козловский озвучил причину смерти своего отца
  "У него от легких остались кусочки". Козловский озвучил причину смерти своего отца
"Наверное, больно было". В сети обсуждают фото падающей с высоты Мейхер
"Наверное, больно было". В сети обсуждают фото падающей с высоты Мейхер
  "Пыталась скрыть, что знаю". Соловий объяснила, почему не поздравила своего продюсера Вакарчука с рождением первенца
  "Пыталась скрыть, что знаю". Соловий объяснила, почему не поздравила своего продюсера Вакарчука с рождением первенца
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Очень красивая". Доктор Комаровский показал свою жену
"Очень красивая". Доктор Комаровский показал свою жену
"Как повзрослела", "Красотка". В сети появилось фото дочери Кличко
"Как повзрослела", "Красотка". В сети появилось фото дочери Кличко
"Три девочки – одно лицо". Тимошенко показала фото с дочкой и пятилетней внучкой Евой
"Три девочки – одно лицо". Тимошенко показала фото с дочкой и пятилетней внучкой Евой
"Решил отшлепать?", "Настя стала очень вульгарная". Каменских в бикини страстно оттопырила перед Потапом пятую точку
"Решил отшлепать?", "Настя стала очень вульгарная". Каменских в бикини страстно оттопырила перед Потапом пятую точку
"Как всегда голая". Волочкова позировала в купели перед камерой
"Как всегда голая". Волочкова позировала в купели перед камерой
"Птица дивная", "Сколько можно уродовать Мерьем?" Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в экстравагантном образе
"Птица дивная", "Сколько можно уродовать Мерьем?" Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в экстравагантном образе
"А Марийка будет в 40". Горбунов попросил Осадчую родить дочь, телеведущая ответила
"А Марийка будет в 40". Горбунов попросил Осадчую родить дочь, телеведущая ответила
"Лиля-дачница". Ребрик показала лицо без макияжа на фото с мужем
"Лиля-дачница". Ребрик показала лицо без макияжа на фото с мужем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS