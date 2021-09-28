Кулеба о встрече Путина и Зеленского тет-а-тет: Если такой бы разговор состоялся, президент Украины создал бы много дискомфорта для собеседника

Кулеба: Такой разговор, если бы он состоялся, Зеленский вел бы с наступательных позиций Фото: ЕРА

Такое мнение в эфире канала ICTV высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вечером 27 сентября.

"[Есть ли смысл в такой встрече?] Если это способствует достижению мира в Украине и прекращению убийств наших солдат и мирных граждан, то абсолютно целесообразно. Президент Украины четко знает наши "красные линии". Такой разговор, если бы он состоялся, он вел бы с наступательных позиций и создал бы много дискомфорта для Путина в разговоре тет-а-тет", – сказал Кулеба.

Он отметил, что возможная личная встреча Путина и Зеленского не отменяет переговоры в нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе.

По словам Кулебы, сейчас наиболее активно ведется работа по организации саммита лидеров "Нормандской четверки". Глава Офиса президента Андрей Ермак сказал перед этим, что Украина хочет провести этот саммит до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель. По словам Кулебы, этот вопрос обсуждался во время визита Меркель в Киев.