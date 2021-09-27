Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным "какие-то действия" в отношении Украины

"Особое внимание – украинскому участку, что мы там будем делать. Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают в Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать", – сказал Лукашенко.

По его словам, этот вопрос неоднократно обсуждался на встречах с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия [в отношении Украины]. В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию – вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы на это не подписывались и допустить этого не можем", – подчеркнул он.

Лукашенко утверждает, что украинские пограничники находят тайники с оружием у границы с Беларусью.

"Если это тайники для мероприятий на территории Украины, то их не надо тащить к нашей границе. Они бы спрятали где-нибудь в другом месте. Ясно, мы видим признаки неприличных действий в отношении Беларуси", – отметил считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко.