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Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным "какие-то действия" в отношении Украины

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Лукашенко обвинял власти Украины в проведении "политики конфронтации"
Лукашенко обвинял власти Украины в проведении "политики конфронтации"
Фото: president.gov.by

Называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко считает, что США размещают в Украине военные базы и поэтому надо предпринимать "какие-то действия" в ответ. Об этом он сказал 27 сентября на встрече с руководством силового блока страны, сообщила пресс-служба президента Беларуси.

"Особое внимание – украинскому участку, что мы там будем делать. Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают в Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать", – сказал Лукашенко.

По его словам, этот вопрос неоднократно обсуждался на встречах с президентом России Владимиром Путиным. 

"Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия [в отношении Украины]. В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию – вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы на это не подписывались и допустить этого не можем", – подчеркнул он.

Лукашенко утверждает, что украинские пограничники находят тайники с оружием у границы с Беларусью.

"Если это тайники для мероприятий на территории Украины, то их не надо тащить к нашей границе. Они бы спрятали где-нибудь в другом месте. Ясно, мы видим признаки неприличных действий в отношении Беларуси", – отметил считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко.

Контекст:

Отношения Киева и Минска обострились летом 2020 года – после того, как Украина отказалась признавать результаты президентских выборов в Беларуси, а Лукашенко – избранным президентом страны. Также Киев выражал поддержку белорусским протестующим, которые проводили массовые акции против фальсификаций на выборах.

С 26 мая – из-за принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и последующего задержания белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги – Украина решила прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретила белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство.

В начале июля Лукашенко потребовал полностью перекрыть границу с Украиной, заявив, что из Украины "поступает огромное количество оружия".

На совещании с силовиками 5 августа Лукашенко назвал курс Украины "дополнительной угрозой" и обвинил власти страны в проведении "политики конфронтации".

Лукашенко в июне этого года заявлял, что населению Беларуси следует научиться навыкам обращения со стрелковым оружием. "Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать", – говорил он.

В июле он заявлял о готовности разместить в Беларуси "все вооруженные силы [РФ] со всеми видами вооружений", если это понадобится для безопасности Беларуси и России, сообщало БЕЛТА

1 сентября Лукашенко анонсировал поставки самолетов, вертолетов и "самого важного" вооружения ПВО из Российской Федерации. 

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Беларусь, Александр Лукашенко, военные, вооружение, силовики, границы
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