Лукашенко назвал Вильнюс и Белосток землями Беларуси

Беларусь никогда не претендовала на чужие территории, сказал Лукашенко Фото: president.gov.by

"Мы даже не напоминаем сегодня им [Польше и Литве] о том, что Белосток и Белосточчина – это белорусские земли, что Вильно – тоже белорусский город, и земли вокруг [тоже]. Мы же об этом не говорим", – сказал Лукашенко.

По его словам, Беларусь никогда не претендовала на чужие территории.

"Соседи нам даны от Бога, как и любому другому государству. В отношениях со всеми мы стремимся к миру и дружбе. Мы никогда не зарились на чужой каравай или клочок земли. Нам своего хватает", – отметил Лукашенко.

Первое письменное упоминание о Вильнюсе содержится в посланиях великого князя литовского Гедимина в XIV веке, в них Вильнюс называется столицей великого князя. Белосток впервые упоминается в 1437 году, долгое время город находился во владении влиятельных польских магнатов.