В Литве показали, как силовики из Беларуси гонят мигрантов через границу. Видео

С проблемой нелегальной миграции из Беларуси столкнулись страны Балтии и Польша Фото: Фото: Lietuvos kariuomenė / Facebook

"Белорусские пропагандисты, постоянно рассказывающие выдуманные истории о насилии литовских пограничников и бесчеловечном обращении с мигрантами, осмотрительно умалчивают о том, что жестоко физическую силу применяют именно белорусские силовики. Так, в Швенченском районе белорусские служащие с металлическими щитами вытеснили группу из 13 мигрантов", – сообщила Служба охраны.

Отмечается, что мигранты, которые пробыли на границе между двумя странами несколько дней, отказались ехать в Литву, а хотели вернуться в Беларусь и поехать домой. Литовские пограничники доставляли им еду и воду.