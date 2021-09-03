В Литву прибыла вторая партия гуманитарного груза из Украины – ГПСУ

Груз пересек границу и прошел все необходимые таможенные процедуры.

"Более 48 тонн гуманитарной помощи было направлено 1 сентября из Украины в Литву. Ранее, 14 августа, еще 38 тонн груза доставили прибалтийской стране", – отметили в посте.

Украина планирует направить еще одну партию гуманитарной помощи, которая поспособствует усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов.

12 августа Украина отправила в Литву более 38 тонн груза. На опубликованных Госслужбой по чрезвычайным ситуациям фото было видно, что это, в частности, колючая проволока.