В Литву прибыла вторая партия гуманитарного груза из Украины – ГПСУ

Груз пересек границу и прошел все необходимые таможенные процедуры.
"Более 48 тонн гуманитарной помощи было направлено 1 сентября из Украины в Литву. Ранее, 14 августа, еще 38 тонн груза доставили прибалтийской стране", – отметили в посте.
Украина планирует направить еще одну партию гуманитарной помощи, которая поспособствует усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов.
12 августа Украина отправила в Литву более 38 тонн груза. На опубликованных Госслужбой по чрезвычайным ситуациям фото было видно, что это, в частности, колючая проволока.
О планах построить на границе с Беларусью сетчатый четырехметровый забор с колючей проволокой протяженностью 508 км из-за наплыва мигрантов заявляли в начале августа в СОГГЛ. Его строительство в Литве признали проектом государственной важности.
По данным Службы охраны госграницы Литвы на 11 августа, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 4112 мигрантов. Большинство из них – иракцы, есть также граждане Конго, Камеруна, Сирии, Ирана.
14 августа в МВД Литвы заявляли, что ситуация с мигрантами на белорусско-литовской границе стабилизировалась.
В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Премьер-министр Ингрида Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе. МВД Литвы 3 августа сообщили, что в Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси.
В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов.
По данным Госпогранкомитета Беларуси, протяженность границы с Литвой составляет 679 км.