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Польша направила полицейских на границу Литвы и Беларуси из-за мигрантов

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В Польше уверены, что виной миграционному кризису "циничная игра белорусского режима"
В Польше уверены, что виной миграционному кризису "циничная игра белорусского режима"
Фото: EPA

Польша направила полицейских на границу Литвы и Беларуси, чтобы сдержать поток мигрантов. Об этом написало издание Wiadomosci.

Польский министр внутренних дел Мариуш Каминский встретился с полицейскими, которые уезжают в Литву. Отвечая на вопрос, откуда взялись проблемы с мигрантами в Польше и Литве, он заявил о "циничной игре белорусского режима".

По его мнению, "это возмездие и месть за то, что эти страны стали безопасным убежищем для белорусской оппозиции".

Каминский уверен, что назвающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко хочет повторить события 2015 года, когда европейские страны страдали из-за наплыва сирийских беженцев.

Контекст:

Из-за наплыва мигрантов на польско-белорусской границе в дополнение к существующим мерам безопасности электронного наблюдения протянули колючую проволоку. Кроме того, власти Польши решили построить на границе с Беларусью новый сплошной забор высотой 2,5 м.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

Теги: Беларусь, Польша, Александр Лукашенко, Литва, граница, мигранты
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