Польша направила полицейских на границу Литвы и Беларуси из-за мигрантов

Польский министр внутренних дел Мариуш Каминский встретился с полицейскими, которые уезжают в Литву. Отвечая на вопрос, откуда взялись проблемы с мигрантами в Польше и Литве, он заявил о "циничной игре белорусского режима".

По его мнению, "это возмездие и месть за то, что эти страны стали безопасным убежищем для белорусской оппозиции".

Каминский уверен, что назвающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко хочет повторить события 2015 года, когда европейские страны страдали из-за наплыва сирийских беженцев.