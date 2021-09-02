Польша объявила о введении чрезвычайного положения из-за ситуации на границе с Беларусью. Впервые за 30 лет

Указ уже опубликован в законодательном вестнике, он вступил в силу, но еще может быть отменен Сеймом на заседании 6 сентября, отметила Gazeta Wyborcza. Как пишет издание, чрезвычайное положение в Польше ввели впервые после 1989 года.

Согласно указу, чрезвычайное положение вводится на 30 дней в Подляшском и Люблинском воеводствах. Решение приняли в связи с "особой угрозой безопасности граждан и общественного порядка, связанной с текущей ситуацией на государственной границе Республики Польша с Республикой Беларусь", сказано в сообщении на сайте президента Польши.

На период действия чрезвычайного положения в этих двух регионах вводится ряд запретов и ограничений, в частности, запрет на организацию и проведение массовых собраний. Также ограничивается право ношения огнестрельного оружия и владения боеприпасами, доступа к информации.