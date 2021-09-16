Литва до конца года построит 100 км забора с колючей проволокой на границе с Беларусью

Она отметила, что на границе Литвы с Беларусью проволока будет проложена на участке с наибольшим риском и который "создает наибольшее напряжение" пограничникам страны.
Министр внутренних дел Агне Билотайте добавила, что ведутся переговоры с Министерством обороны Литвы о выделении дополнительных сил для этой работы. По ее словам, в настоящее время на границе с Беларусью строят 25 км забора.
О планах построить на границе с Беларусью сетчатый четырехметровый забор с колючей проволокой протяженностью 508 км из-за наплыва мигрантов заявляли в начале августа в Службе охраны госграницы Литвы. Его строительство в республике признали проектом государственной важности.
В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе. МВД Литвы 3 августа сообщили, что в Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси.
В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов.
28 июля проект указа президента Владимира Зеленского о предоставлении Литве колючей проволоки в качестве гуманитарной помощи одобрил Кабмин Украины. 12 августа Украина отправила Литве первую из трех партий помощи – более 38 тонн груза, 2 сентября прибыла вторая партия (более 48 тонн), 15 сентября – последняя партия колючей проволоки.
По данным Госпогранкомитета Беларуси, протяженность границы с Литвой составляет 679 км.