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Литва до конца года построит 100 км забора с колючей проволокой на границе с Беларусью

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На границе Литвы с Беларусью проволока будет проложена на участке с наибольшим риском, отметила Шимоните
На границе Литвы с Беларусью проволока будет проложена на участке с наибольшим риском, отметила Шимоните
Фото: Valsts robežsardze / Facebook

До конца года на границе Литвы с Беларусью построят забор с колючей проволокой длиной 100 км. Об этом 16 сентября во время правительственного часа в Сейме Литвы заявила премьер-министр республики Ингрида Шимоните, пишет BNS.

Она отметила, что на границе Литвы с Беларусью проволока будет проложена на участке с наибольшим риском и который "создает наибольшее напряжение" пограничникам страны.

Министр внутренних дел Агне Билотайте добавила, что ведутся переговоры с Министерством обороны Литвы о выделении дополнительных сил для этой работы. По ее словам, в настоящее время на границе с Беларусью строят 25 км забора.

Контекст:

О планах построить на границе с Беларусью сетчатый четырехметровый забор с колючей проволокой протяженностью 508 км из-за наплыва мигрантов заявляли в начале августа в Службе охраны госграницы Литвы. Его строительство в республике признали проектом государственной важности.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе. МВД Литвы 3 августа сообщили, что в Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси.

В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов.

28 июля проект указа президента Владимира Зеленского о предоставлении Литве колючей проволоки в качестве гуманитарной помощи одобрил Кабмин Украины. 12 августа Украина отправила Литве первую из трех партий помощи – более 38 тонн груза, 2 сентября прибыла вторая партия (более 48 тонн), 15 сентября – последняя партия колючей проволоки.

По данным Госпогранкомитета Беларуси, протяженность границы с Литвой составляет 679 км.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Литва, правительство, граница, пограничники, строительство, мигранты, премьер-министр, охрана, Ингрида Шимоните, нелегалы
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