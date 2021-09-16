Литва до конца года построит 100 км забора с колючей проволокой на границе с Беларусью

На границе Литвы с Беларусью проволока будет проложена на участке с наибольшим риском, отметила Шимоните Фото: Valsts robežsardze / Facebook

Она отметила, что на границе Литвы с Беларусью проволока будет проложена на участке с наибольшим риском и который "создает наибольшее напряжение" пограничникам страны.

Министр внутренних дел Агне Билотайте добавила, что ведутся переговоры с Министерством обороны Литвы о выделении дополнительных сил для этой работы. По ее словам, в настоящее время на границе с Беларусью строят 25 км забора.