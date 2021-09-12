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Беларусь закупит у России комплексы С-400, чтобы защитить границу с Украиной – Лукашенко

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Беларусь перекрыла комплексами С-300 периметр на западном направлении
Беларусь перекрыла комплексами С-300 периметр на западном направлении
Фото: ЕРА (архив)

Беларусь ведет переговоры с Россией о поставках комплексов C-400, чтобы разместить их на границе с Украиной. Об этом заявил считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко 12 сентября на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский, где прошел один из этапов российско-белорусских военных учений "Запад 2021". Стенограмму его выступления опубликовала пресс-служба президента Беларуси.

"Два этапа этого вопроса. Мы ведем переговоры и планируем поставки С-400. Он [президент России Владимир Путин] мне рассказал о более современных комплексах С-500, которые могут работать по баллистическим ракетам. Очень эффективный комплекс. В том числе я ему еще раз напомнил про С-400, рассказал ему, где мы хотим поставить эти комплексы. Сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось", – объяснил он.

По словам Лукашенко, белорусские генералы и россияне обсуждали тему угроз со стороны Украины.

"Нас начинают с юга подогревать. Мы должны готовиться: 1200 км – граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы вели как раз речь о том, что С-400 нам будет к месту. И он дал поручение министру обороны, чтобы с нашими проработали эти вопросы для того, чтобы можно было поставить эти комплексы нам", – заявил Лукашенко.

Российское руководство согласовало целый перечень вооружения, которое до 2025 года собираются поставить в Беларусь, добавил называющий себя главой Беларуси.

"Это около десятка самолетов, часть нам уже поступила, это несколько десятков вертолетов, "Тор-М2". Большие объемы. Говорит это о том, что и мы, и РФ очень серьезно воспринимаем западное направление, где мы находимся непосредственно в соприкосновении с натовскими войсками. Вы видите, как они себя ведут. Поэтому нельзя расслабляться, учитывая опыт 1941 года, когда мы всех утихомиривали, всех успокаивали – не отвечайте на провокации и прочее, а потом получили оглушительный удар и практически Беларусь потеряли за пару-тройку месяцев", – подчеркнул он.

По словам Лукашенко, Беларусь не нацеливает ракеты на сопредельные государства, а ее самолеты не определяют цели для нанесения удара на их территории.

"Мы готовимся защищать свою землю. Белорусско-российскому союзу лишние территории не нужны", – заключил он.

Как пишет БЕЛТА, Лукашенко сказал, что Беларусь планирует закупку российского вооружения на сумму более чем $1 млрд.

Контекст:

В июне этого года Лукашенко заявлял, что населению Беларуси следует научиться навыкам обращения со стрелковым оружием"Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать", – говорил он.

В июле Лукашенко заявлял о готовности разместить в Беларуси "все вооруженные силы [РФ] со всеми видами вооружений", если это понадобится для безопасности Беларуси и России, сообщало БЕЛТА. В то же время он подчеркивал, что сейчас в этом нет необходимости.

1 сентября Лукашенко анонсировал поставки самолетов, вертолетов и "самого важного" вооружения ПВО из Российской Федерации.

Встреча Путина и Лукашенко состоялась в Москве 9 сентября, переговоры длились почти 3,5 часа. По их итогам Путин сказал, что все 28 дорожных карт по интеграции двух стран согласованы. Также Путин пообещал Лукашенко не поднимать цену российского газа для Беларуси. Ожидается, что до конца 2023 года Минск и Москва создадут единый рынок газа. Путин также допустил создание союзного парламента РФ и Беларуси.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, оружие, Александр Лукашенко, Минск, вооружение, провокации, угрозы, самолеты, ПРО, С-400
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