Беларусь закупит у России комплексы С-400, чтобы защитить границу с Украиной – Лукашенко

"Два этапа этого вопроса. Мы ведем переговоры и планируем поставки С-400. Он [президент России Владимир Путин] мне рассказал о более современных комплексах С-500, которые могут работать по баллистическим ракетам. Очень эффективный комплекс. В том числе я ему еще раз напомнил про С-400, рассказал ему, где мы хотим поставить эти комплексы. Сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось", – объяснил он.

По словам Лукашенко, белорусские генералы и россияне обсуждали тему угроз со стороны Украины.

"Нас начинают с юга подогревать. Мы должны готовиться: 1200 км – граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы вели как раз речь о том, что С-400 нам будет к месту. И он дал поручение министру обороны, чтобы с нашими проработали эти вопросы для того, чтобы можно было поставить эти комплексы нам", – заявил Лукашенко.

Российское руководство согласовало целый перечень вооружения, которое до 2025 года собираются поставить в Беларусь, добавил называющий себя главой Беларуси.

"Это около десятка самолетов, часть нам уже поступила, это несколько десятков вертолетов, "Тор-М2". Большие объемы. Говорит это о том, что и мы, и РФ очень серьезно воспринимаем западное направление, где мы находимся непосредственно в соприкосновении с натовскими войсками. Вы видите, как они себя ведут. Поэтому нельзя расслабляться, учитывая опыт 1941 года, когда мы всех утихомиривали, всех успокаивали – не отвечайте на провокации и прочее, а потом получили оглушительный удар и практически Беларусь потеряли за пару-тройку месяцев", – подчеркнул он.

По словам Лукашенко, Беларусь не нацеливает ракеты на сопредельные государства, а ее самолеты не определяют цели для нанесения удара на их территории.

"Мы готовимся защищать свою землю. Белорусско-российскому союзу лишние территории не нужны", – заключил он.

Как пишет БЕЛТА, Лукашенко сказал, что Беларусь планирует закупку российского вооружения на сумму более чем $1 млрд.