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Путин допустил создание Союзного парламента РФ и Беларуси, но для этого "нужно подрасти"

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Путин полагает, что РФ и Беларуси прежде всего нужно заняться экономикой
Путин полагает, что РФ и Беларуси прежде всего нужно заняться экономикой
Фото: EPA

Россия и Беларусь в будущем могут иметь Союзный парламент, однако для этого нужно сначала "подрасти". Об этом 9 сентября по итогам встречи с Александром Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил глава Кремля Владимир Путин.

Пресс-конференцию Путина и Лукашенко транслировало агентство РБК

"Полагаем, что прежде всего нужно заняться экономикой, а потом все естественным образом будет требовать дополнительного регулирования. В том числе может быть и на уровне Союзного парламента, я не исключаю, что такой может быть создан, – сказал президент РФ. – Но для этого нужно, что называется, подрасти. Мы этих вопросов пока не обсуждали".

Встреча Путина и Лукашенко состоялась в Москве, переговоры длились почти 3,5 часа. По их итогам Путин сказал, что все 28 дорожных карт по интеграции двух стран согласованы. Заседание Высшего совета Союзного государства РФ и Беларуси, на котором эти программы утвердят, пройдет до конца года, отметил российский президент.

Также Путин пообещал Лукашенко не поднимать цену российского газа для Беларуси. Ожидается, что до конца 2023 года Минск и Москва создадут единый рынок газа.

Контекст:

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание "Московский комсомолец" написало, что Лукашенко на переговорах с Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России", и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.

23 апреля во время встречи с Путиным Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия согласовали 26–27 дорожных карт по интеграции. Он говорил, что осенью страны могут подписать договоренности о Союзном государстве.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, экономика, Москва, Кремль, Минск, переговоры, парламент, президент, пресс-конференция, власть, встреча, Союзное государство
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