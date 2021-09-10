Путин допустил создание Союзного парламента РФ и Беларуси, но для этого "нужно подрасти"

Путин полагает, что РФ и Беларуси прежде всего нужно заняться экономикой Фото: EPA

Пресс-конференцию Путина и Лукашенко транслировало агентство РБК.

"Полагаем, что прежде всего нужно заняться экономикой, а потом все естественным образом будет требовать дополнительного регулирования. В том числе может быть и на уровне Союзного парламента, я не исключаю, что такой может быть создан, – сказал президент РФ. – Но для этого нужно, что называется, подрасти. Мы этих вопросов пока не обсуждали".

Встреча Путина и Лукашенко состоялась в Москве, переговоры длились почти 3,5 часа. По их итогам Путин сказал, что все 28 дорожных карт по интеграции двух стран согласованы. Заседание Высшего совета Союзного государства РФ и Беларуси, на котором эти программы утвердят, пройдет до конца года, отметил российский президент.

Также Путин пообещал Лукашенко не поднимать цену российского газа для Беларуси. Ожидается, что до конца 2023 года Минск и Москва создадут единый рынок газа.