Путин пообещал Лукашенко не поднимать цену российского газа для Беларуси. Минск и Москва создадут единый рынок газа

На 2022 год цена российского газа для Беларуси – $128,5 за тысячу кубометров, отметил Путин Фото: kremlin.ru

Пресс-конференцию Путина и Лукашенко транслировало РБК.

"Мы оставим для Беларуси на следующий год такую же цену без изменения. На 2022 год цена для Беларуси – $128,5 за тысячу кубометров, – сказал Путин. – Мы даже не индексируем для Беларуси цену по долларовой инфляции, а она там приличная".

Встреча Путина и Лукашенко состоялась в Москве, переговоры длились почти 3,5 часа. По их итогам Путин заявил, что все 28 дорожных карт по интеграции двух стран согласованы. Заседание Высшего совета Союзного государства РФ и Беларуси, на котором эти программы утвердят, пройдет до конца года, отметил российский президент.