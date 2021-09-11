Путин и Лукашенко обсудили создание единого оборонного пространства России и Беларуси

Мероприятие транслировало агентство РБК.

"Сегодня нами обсуждены вопросы строительства единого оборонного пространства и обеспечение безопасности Союзного государства на внешнем периметре", – сказал Путин.

В этом контексте большое значение имеют совместные военные учения РФ и Беларуси "Запад 2021", отметил глава Кремля. Путин добавил, что они "не направлены против кого-либо".

Встреча Путина и Лукашенко состоялась в Москве, переговоры длились почти 3,5 часа. По их итогам Путин сказал, что все 28 дорожных карт по интеграции двух стран согласованы. Заседание Высшего совета Союзного государства РФ и Беларуси, на котором эти программы утвердят, пройдет до конца года, отметил российский президент.

Также Путин пообещал Лукашенко не поднимать цену российского газа для Беларуси. Ожидается, что до конца 2023 года Минск и Москва создадут единый рынок газа.

Кроме того, Путин допустил создание союзного парламента РФ и Беларуси.