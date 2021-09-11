"Можем подлечить". Лукашенко заявил, что он и Путин "не болели" поглощениями

"Деликатно президент России не сказал о разного рода рассуждениях, что тут кто-то кого-то поглотит и так далее. Должен сказать, что мы этой болезнью и не болели с президентом России. Если кто-то этим болел, можем подлечить", – сказал Лукашенко.

По его словам, руководство двух стран "будет предпринимать шаги исключительно в интересах народов".

"Мы достаточно умные люди, и если нам понадобиться иметь абсолютно тесные отношения, еще мощнее, чем в унитарном государстве, мы с ним это сделаем элементарно. [...] Если нам нужна будет еще более тесная военная, политическая, экономическая интеграция – мы это сделаем мгновенно, как только почувствуем запросы наших людей в Беларуси и России", – заявил Лукашенко.