"На колени не станем". Лукашенко отказался говорить с Западом до снятия санкций

"Хотите жить безопасно – приезжайте. Определим место, будем встречаться, обсуждать эти вопросы. Но пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших патриотичных людей, с ними разговаривать никто не будет, на колени мы не станем", – заявил он.

По словам Лукашенко, западные санкции оказались бездейственными, поэтому в Беларуси не переживают о новых возможных ограничениях.

"Хотите помощи – ведите себя достойно. Не надо нас считать какими-то второстепенными людьми. У нас есть все для того, чтобы защитить нашу страну от любых посягательств", – подчеркнул он.

При этом Лукашенко отметил, что диалог с европейскими странами ведется, но их требования касаются внутренней политики Беларуси.

"Политзаключенные, выборы и прочее. Слушайте, вы займитесь у себя там. Они у себя не могут разобраться", – добавил он.