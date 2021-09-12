Меркель заявила, что Беларусь использует мигрантов для гибридных атак против ЕС

Меркель: Сейчас мы переживаем своего рода гибридную атаку на восточной границе ЕС Фото: EPA

"Сейчас мы переживаем своего рода гибридную атаку на восточной границе [ЕС] в виде беженцев на белорусской границе. Это касается Литвы и Латвии, но также и Польши", – сказала Меркель.

Она отметила, что независимо от попыток помочь людям на гуманитарной основе, "также важно защитить внешнюю границу Европейского союза".

Меркель призвала белорусские власти оказывать помощь мигрантам через международные организации, например, через Международный комитет Красного Креста.