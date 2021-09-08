В Евросоюзе выразили протест Беларуси из-за 50-кратного увеличения количества мигрантов

"Европейская служба внешних действий утверждает, что наблюдаемое 50-кратное увеличение нерегулярных переходов границы из Беларуси в ЕС не является отражением неспособности властей Беларуси соблюдать свои обязательства в борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми. Для такого резкого роста количества нелегальных переходов границы на рассматриваемом маршруте нет объективных причин", – отмечается в заявлении.

В Евросоюзе осудили использование Минском мигрантов в политических целях и "настоятельно" призвали власти Беларуси прекратить такую практику.

"Нерегулярная миграция не может быть предметом торга", – добавили в представительстве ЕС.