Контрразведка СБУ заблокировала канал нелегальной переправки иностранцев в страны ЕС

Сотрудники спецслужбы установили, что к организации канала нелегальной миграции причастен местный предприниматель – бывший работник органов внутренних дел. Иностранцев он размещал в собственной гостинице под легендой, что они футбольные болельщики из Бразилии.

Сейчас правоохранители проверяют возможную причастность задержанных нелегалов к совершению преступлений на территории Украины и за рубежом.

Также СБУ устанавливает других лиц, причастных к организации незаконной переправки иностранцев через государственную границу Украины.

Согласно украинскому законодательству, иностранцев принудительно вернут на родину.