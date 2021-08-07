В Черниговской области остановили группу нелегалов на стыке между Россией и Беларусью

Нелегалов остановили в направлении к селу Горск, что находится на стыке Украины, России и Беларуси Фото: DPSUkraine / Facebook

Нелегалов остановили в направлении к селу Горск, которое расположено на стыке Украины, России и Беларуси.

"Задержанные - шестеро граждан Азербайджана и один Грузии. Выяснилось, что один из них был без документов, предварительно выходец из Азербайджана, которого разыскивали правоохранители за кражу в Одесской области", - сообщили в ГПСУ.

Иностранцев задержали с целью "установления лиц и обстоятельств правонарушения", после чего их привлекут к ответственности за "попытку нарушения государственной границы".

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