За полгода пограничники отказали во въезде в Украину 19,3 тыс. человек, чаще всего в страну не впускали россиян

В первом полугодии 2021 года в Украину не впустили в 2,7 раза больше россиян, чем в первом полугодии 2020-го Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

"Эти показатели по сравнению с первым полугодием 2020 года выросли в среднем в 1,6 раза (за январь – июнь 2020-го пограничники отказали в пропуске 11,7 тыс. человек)", – говорится в сообщении.

Как отметили в Госпогранслужбе, рост количества отказов связан прежде всего с карантинными ограничениями из-за COVID-19.

Среди иностранцев, которых не впустили в Украину, больше всего граждан России – 2818 человек. Этот показатель увеличился по сравнению с прошлым годом в 2,7 раза.

По данным украинских пограничников, также часто отказ в пропуске получали граждане Молдовы, Турции, Польши, Румынии, Беларуси и Германии. Больше всего таких случаев зафиксировано в авиационных пунктах пропуска, а также на границе с Россией, Молдовой и Беларусью.

"Среди непропущенных существенно возросла и доля потенциальных незаконных мигрантов – с 2270 человек за первое полугодие прошлого года до 4058 человек в этом году. И в этой категории лиц передовое место заняли россияне – 1236 граждан", – уточнили в Госпогранслужбе.