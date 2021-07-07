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За полгода пограничники отказали во въезде в Украину 19,3 тыс. человек, чаще всего в страну не впускали россиян

В первом полугодии 2021 года в Украину не впустили в 2,7 раза больше россиян, чем в первом полугодии 2020-го
В первом полугодии 2021 года в Украину не впустили в 2,7 раза больше россиян, чем в первом полугодии 2020-го
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

За первое полугодие 2021 года украинские пограничники отказали в пропуске через границу более 19,3 тыс. человек. Об этом 7 июля сообщает Госпогранслужба Украины.

"Эти показатели по сравнению с первым полугодием 2020 года выросли в среднем в 1,6 раза (за январь – июнь 2020-го пограничники отказали в пропуске 11,7 тыс. человек)", – говорится в сообщении.

Как отметили в Госпогранслужбе, рост количества отказов связан прежде всего с карантинными ограничениями из-за COVID-19.

Среди иностранцев, которых не впустили в Украину, больше всего граждан России – 2818 человек. Этот показатель увеличился по сравнению с прошлым годом в 2,7 раза.

По данным украинских пограничников, также часто отказ в пропуске получали граждане Молдовы, Турции, Польши, Румынии, Беларуси и Германии. Больше всего таких случаев зафиксировано в авиационных пунктах пропуска, а также на границе с Россией, Молдовой и Беларусью.

"Среди непропущенных существенно возросла и доля потенциальных незаконных мигрантов – с 2270 человек за первое полугодие прошлого года до 4058 человек в этом году. И в этой категории лиц передовое место заняли россияне – 1236 граждан", – уточнили в Госпогранслужбе.

Контекст:

8 июня вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины №583, которое расширило перечень документов, позволяющих пересекать границу на въезд во время карантина. Новые правила пересечения границы начали применять 9 июня.

Для въезда в Украину нужен документ, подтверждающий полный курс вакцинации от COVID-19 препаратами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях. Документ должен быть выдан на английском языке или переведен на английский язык.

Всемирная организация здравоохранения разрешила использовать вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTechJanssen (Johnson & Johnson), Moderna, два варианта препарата от AstraZeneca (Astrazeneca-SK Bio и Covishield) и Sinopharm. Вакцина от Sinovac Biotech стала седьмым препаратом, одобренным ВОЗ.

5 июля Украина ввела дополнительные меры предосторожности, чтобы не допустить распространения в стране нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта". Новые ограничения коснулись граждан Украины, которые возвращаются из Португалии, России, Великобритании и Индии.

Теги: Россия, Германия, Украина, Турция, Беларусь, Румыния, Молдова, Польша, граница, Госпогранслужба, пограничники, карантин, иностранцы, мигранты
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