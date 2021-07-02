В Чернобыльской зоне пограничники задержали сталкеров из Германии и Польши

Как выяснилось, границу Украины мужчины пересекли на самолете – их пропустили через пункт пропуска "Борисполь".

На иностранцев составили протоколы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

"Решается вопрос относительно сокращения срока пребывания граждан ЕС на территории Украины", – отметили в Госпогранслужбе.

Контекст:

Рада хочет ужесточить наказания за проникновение в Чернобыльскую зону без разрешения. 2 июля в первом чтении был принят законопроект, криминализирующий это нарушение. Если закон будет принят, сталкерам будет грозить штраф от 17 тыс. до 42,5 тыс. грн или ограничение свободы от одного до трех лет.

Сейчас штраф составляет 340 грн. В 2020 году в МВД рассказывали, что из-за низких штрафов нелегальные туристы иногда вызывают "такси за админпротокол" – звонят в полицию, чтобы она их вывезла из зоны отчуждения.

10 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы". Документ, в частности, предусматривает разработку стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта.

В декабре 2020 года Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник включили в обновленную базу природоохранных территорий мира.