"Прятался в подсолнухах". Украинские пограничники задержали "вора в законе" из РФ

Иностранцы задержаны, сейчас с ними работают правоохранители Фото: dpsu.gov.ua

По данным ведомства, накануне мужчина пытался попасть на территорию Украины из РФ, минуя пункт пропуска. Вместе с ними были еще два человека без документов, один из которых оказался "криминальным авторитетом". Все они прятались от пограничников в поле, засеянном подсолнухами.

"42-летний "вор в законе", гражданин Российской Федерации в мае этого года был включен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Его сообщник – 31-летний "криминальный авторитет", гражданин Грузии", – уточнили в Госпогранслужбе.

В отношении гражданина Украины пограничники составили протокол за незаконное пересечение границы и наложили штраф в размере 8500 грн.

Иностранцы задержаны, сейчас с ними работают правоохранители.