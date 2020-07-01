Из Украины выдворили "вора в законе". Ему запретили въезд в Украину на 23 года

"Вора в законе" по кличке Тенго Гальский задержали в Ровенской области в ноябре 2019 года. Время до выдворения он провел в пункте для временного содержания лиц без гражданства.

Настоящее имя Тенго Гальского Тенгиз Чарая, он гражданин Грузии. Его уже несколько раз выдворяли из Украины Фото: npu.gov.ua

22 ноября 2019 года "вор в законе", известный в криминальном мире как Тенго Питерский и Тенго Гальский, был задержан правоохранителями в Ровенской области. Сотрудникам полиции он рассказал, что едет в Киев с дружеским визитом, об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины 1 июля.

По данным оперативников, "вор в закон" ехал в Киев, чтобы встретиться с лицами из криминальной среды и решить вопрос перераспределения денежных потоков, полученных от совершения имущественных преступлений.

По решению суда он был помещен в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине с последующим принудительным выдворением.

1 июля Тенго Гальского выдворили из Украины. По решению суда ему запрещено въезжать в Украину на протяжении 23 лет.

По информации "Ліга.Новости", настоящее имя Тенго Гальского Тенгиз Чарая, он гражданин Грузии. По данным сайта, в 2018 году "вора в законе" выдворяли из Украины два раза. Суд тогда запретил ему въезд в Украину на 10 лет.