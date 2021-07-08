В Болгарии задержали украинского "вора в законе" с прозвищем Андрей Львовский

По данным полиции, он пытался прибыть в Болгарию по поддельным документам и во время таможенного контроля предъявил паспорт на имя другого человека. Сейчас украинские полицейские работают с болгарскими над вопросом экстрадиции задержанного в Украину.

В пресс-службе отметили, что весной 2020 года "вору в законе" сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

"По данным следствия, в 2009 году вместе с другими лицами он убил своего друга и бизнес-партнера. К тому времени Андрей Львовский стремился получить высокий статус в преступной иерархии, а его товарищ, с которым у него возник конфликт на почве совместной преступной деятельности, собирался инициировать так называемую сходку и пожаловаться на него лидерам криминального мира. В случае проведения такого собрания подозреваемый не смог бы получить статус "вора в законе", поэтому решил избавиться от своего бизнес-партнера. Через несколько лет после убийства, в октябре 2012 года, его "короновали" и предоставили статус "вора в законе". С тех пор Андрей Львовский начал контролировать деятельность преступных групп, теневые схемы реального сектора экономики и отвечал за криминальный "общак", – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

Также он внесен в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Портал Zaxid.net пишет, что задержанного зовут Андрей Недзельский. Мужчину, в убийстве которого подозревают Недзельского, звали Александр Семенов (прозвище Кацап). В 2009 году его уже задерживала полиция, но тогда из-за отсутствия доказательств отпустила.

Кроме убийства Семенова, Недзельского подозревают также в причастности к убийству львовского бизнесмена Игоря Кульчицкого, которое произошло в 2008 году, пишет издание.