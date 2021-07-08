В Болгарии задержали украинского "вора в законе" с прозвищем Андрей Львовский

По данным полиции, он пытался прибыть в Болгарию по поддельным документам и во время таможенного контроля предъявил паспорт на имя другого человека. Сейчас украинские полицейские работают с болгарскими над вопросом экстрадиции задержанного в Украину.
В пресс-службе отметили, что весной 2020 года "вору в законе" сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
"По данным следствия, в 2009 году вместе с другими лицами он убил своего друга и бизнес-партнера. К тому времени Андрей Львовский стремился получить высокий статус в преступной иерархии, а его товарищ, с которым у него возник конфликт на почве совместной преступной деятельности, собирался инициировать так называемую сходку и пожаловаться на него лидерам криминального мира. В случае проведения такого собрания подозреваемый не смог бы получить статус "вора в законе", поэтому решил избавиться от своего бизнес-партнера. Через несколько лет после убийства, в октябре 2012 года, его "короновали" и предоставили статус "вора в законе". С тех пор Андрей Львовский начал контролировать деятельность преступных групп, теневые схемы реального сектора экономики и отвечал за криминальный "общак", – говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.
Также он внесен в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны Украины.
Портал Zaxid.net пишет, что задержанного зовут Андрей Недзельский. Мужчину, в убийстве которого подозревают Недзельского, звали Александр Семенов (прозвище Кацап). В 2009 году его уже задерживала полиция, но тогда из-за отсутствия доказательств отпустила.
Кроме убийства Семенова, Недзельского подозревают также в причастности к убийству львовского бизнесмена Игоря Кульчицкого, которое произошло в 2008 году, пишет издание.
На заседании 14 мая СНБО решил применить персональные санкции против 557 известных в мире "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал в тот же день, что Совбез продлил также санкции против граждан и компаний РФ и Украины, срок действия которых истекал в мае.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО указом от 21 мая.
Согласно приложениям к указу, в двух санкционных списках – 674 физических лица и 138 юридических. Среди них – главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник, "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов, а также Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский, Сергей Лысенко, Георгий Хмелидзе, Асоян Нодари и Сергей Олейник и другие лица, которых СМИ называли "ворами в законе".
4 июня Данилов сказал, что в Украине не осталось "воров в законе", а из 111 криминальных авторитетов, попавших под санкции СНБО, оставалось только 42.
18 июня СНБО ввел санкции еще против 12 лиц, которые находятся в статусе криминальных авторитетов и лидеров преступных группировок.