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Кулеба спрогнозировал, сколько лет уйдет на завершение интеграции Беларуси и России

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Кулеба: Лукашенко делает вид, что он управляет ситуацией. На самом деле глубину интеграции Беларуси решает Владимир Путин
Кулеба: Лукашенко делает вид, что он управляет ситуацией. На самом деле глубину интеграции Беларуси решает Владимир Путин
Фото: ЕРА

Процесс гармонизации законодательства России и Беларуси в рамках интеграции двух стран будет продолжаться не менее двух лет.

Об этом 10 сентября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"[Считающий себя президентом Беларуси] Александр Лукашенко делает вид, что он управляет ситуацией и он решает глубину интеграции. На самом деле глубину интеграции Беларуси решает [президент РФ] Владимир Путин. Вопрос в другом. Лукашенко за эти годы научился играть с Россией, и даже те договоренности, которые сейчас были достигнуты, – мы посчитали, я думаю, что минимум два года будет нужно, чтобы гармонизировать законодательство. И пять лет – чтобы полностью развернуть выполнение всех этих совместных программ. И на каждом этапе Александр Лукашенко будет сопротивляться, пытаясь выторговать себе дополнительные условия", – сказал Кулеба.

Контекст:

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание "Московский комсомолец" написало, что Лукашенко на переговорах с Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России", и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.

9 сентября Путин и Лукашенко встретились в Москве. По итогам переговоров Путин сказал, что все 28 дорожных карт по интеграции двух стран согласованы. Заседание Высшего совета Союзного государства РФ и Беларуси, на котором эти программы утвердят, пройдет до конца года, отметил российский президент. Лукашенко в начале встречи высказывал ожидания, что это произойдет в конце октября.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, Дмитрий Кулеба, Союзное государство, Свобода слова Савика Шустера
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