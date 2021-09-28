Украина хочет провести встречу лидеров "Нормандской четверки" до завершения каденции Меркель – Ермак

Об этом в эфире канала ICTV 27 сентября заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Консультации в нормандском формате продолжаются постоянно: как видеоконференции, так и реальные встречи между разными сторонами", – сказал Ермак.

По его словам, видеоконференции проходят при участии всех четырех сторон – представителей Украины, Германии, Франции и России.

"Но мы знаем, что происходят встречи и представителей Германии с россиянами, и Франции с россиянами, и мы встречаемся. И в конце концов, мы сегодня работаем над тем, чтобы встреча лидеров нормандского формата состоялась до завершения каденции госпожи Меркель. Это было бы очень справедливо, потому что она очень много для этого сделала и у нас сегодня только два свидетеля из четырех лидеров, которые помнят и присутствовали при подписании Минских договоренностей. Для нас очень важно, чтобы такая встреча состоялась в ближайшее время", – добавил он.

По словам Ермака, в рамках таких консультаций вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников несколько дней назад в Берлине встречался с представителями Германии и Франции.