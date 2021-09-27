Ермак рассказал, обсуждался ли вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс во время визита Зеленского в Нью-Йорк

Ермак заявил, что Украина сейчас "не на той стадии", чтобы говорить о введении миротворцев ООН на Донбасс Фото: president.gov.ua

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак заявил в эфире канала ICTV 27 сентября.

"Вопрос "голубых касок", которые могли бы появиться [на Донбассе] не обсуждался [во время визита Зеленского в Нью-Йорк]. И пока, я думаю, что мы не на той стадии, чтобы говорить об этом", – сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Ермак отметил, что под эгидой ООН существуют "силы по поддержанию мира".

"Но для того, чтобы поддерживать мир, нужно достичь его. А для того, чтобы его достичь, нужно, чтобы мы сели за стол переговоров непосредственно со стороной конфликта, которая себя не признает стороной конфликта и договорились о начале прекращения войны, о начале возвращения наших оккупированных территорий", – добавил он

Глава ОП подчеркнул, что "украинская сторона категорически выступает против замороженного конфликта" на Донбассе.