Украина задействовала на Донбассе все антиснайперские группы – Залужный

Боевые действия на Донбассе ведутся между ВСУ и российской армией и поддерживаемыми РФ боевиками Фото: mil.gov.ua

"Что касается контрснайперских радарных комплексов, такой вопрос рассматриваем", – сказал он.

По словам Залужного, комплексы иностранного производства, "не совсем" устраивают украинских военных. Он подчеркнул, что речь не идет о массированном применении радарных и оптических комплексов.

"Но все, что можно применить, все винтовки, все снайперы, все тепловизоры, которые есть, все камеры ночного видения сейчас работают вместе с ними", – добавил главнокомандующий.