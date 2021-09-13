Украина закупит несколько турецких беспилотников Bayraktar – Залужный

Залужный сказал, что нужно научиться эффективно использовать беспилотники Bayraktar Фото: defence-ua.com

На вооружении ВСУ есть два комплекса Bayraktar – 12 летательных аппаратов. Еще четыре таких комплекса планируется приобрести для нужд ВСУ на 2021–2022 годы. В будущем арсенал хотят пополнить беспилотниками местного производства, подчеркнул Залужный.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что нужно научиться эффективно использовать аппараты Bayraktar и знать тактику по формам их применения.

Если бы Украина имела опыт Азербайджана, было бы намного проще, констатировал Залужный.