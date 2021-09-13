Украина закупит несколько турецких беспилотников Bayraktar – Залужный

На вооружении ВСУ есть два комплекса Bayraktar – 12 летательных аппаратов. Еще четыре таких комплекса планируется приобрести для нужд ВСУ на 2021–2022 годы. В будущем арсенал хотят пополнить беспилотниками местного производства, подчеркнул Залужный.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что нужно научиться эффективно использовать аппараты Bayraktar и знать тактику по формам их применения.
Если бы Украина имела опыт Азербайджана, было бы намного проще, констатировал Залужный.
Авиастроительная компания Baykar Makina была создана в Турции в 1984 году. С 2000 года она начала проводить разработки БПЛА. Компания знаменита своими беспилотниками Bayraktar TB2. Это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.
Бывший главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак говорил о закупке в 2021 году пяти новых беспилотных летательных комплексов Bayraktar.