Производитель беспилотников Bayraktar планирует инвестировать в исследовательский центр в Украине

Проектом предусмотрены инвестиции Baykar в создание новейшего центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создание производственных мощностей и сборки БПЛА, а также цехов техобслуживания и ремонта.

"Инвесторы хотят прийти в Украину, и есть законы о поддержке проектов со значительными инвестициями и об индустриальных парках. Но они еще не работают, мы ожидаем механизмы их реализации, и если эти проекты сравнивать, то мы видим, что закон об индустриальных парках предоставляет намного больше преимуществ, чем закон об инвестпроектах", – отметила Озден.

Она добавила, что в Турции стимулы для инвесторов достигают 200%, в рамках инвестиционных проектов предоставляется помощь для перевода земель в статус промышленных.

Baykar выступает за создание механизма, дорожной карты для привлечения инвестиций турецких компаний в оборонно-промышленный комплекс Украины, сотрудничество в сфере оборонных технологий.