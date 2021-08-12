Производитель беспилотников Bayraktar планирует инвестировать в исследовательский центр в Украине

Проектом предусмотрены инвестиции Baykar в создание новейшего центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создание производственных мощностей и сборки БПЛА, а также цехов техобслуживания и ремонта.
"Инвесторы хотят прийти в Украину, и есть законы о поддержке проектов со значительными инвестициями и об индустриальных парках. Но они еще не работают, мы ожидаем механизмы их реализации, и если эти проекты сравнивать, то мы видим, что закон об индустриальных парках предоставляет намного больше преимуществ, чем закон об инвестпроектах", – отметила Озден.
Она добавила, что в Турции стимулы для инвесторов достигают 200%, в рамках инвестиционных проектов предоставляется помощь для перевода земель в статус промышленных.
Baykar выступает за создание механизма, дорожной карты для привлечения инвестиций турецких компаний в оборонно-промышленный комплекс Украины, сотрудничество в сфере оборонных технологий.
Авиастроительная компания Baykar Makina была создана в Турции в 1984 году. С 2000 года она начала проводить разработки БПЛА. Компания знаменита своими беспилотниками Bayraktar TB2. Это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.
Первый беспилотник Bayraktar TB2 уже находится на вооружении Вооруженных сил Украины.
Бывший главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак говорил о закупке в 2021 году пяти новых беспилотных летательных комплексов Bayraktar.