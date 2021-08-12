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Производитель беспилотников Bayraktar планирует инвестировать в исследовательский центр в Украине

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Rомпания Baykar Makina знаменита своими беспилотниками Bayraktar
Rомпания Baykar Makina знаменита своими беспилотниками Bayraktar
Фото: Baykar / Facebook

Турецкая компания Baykar Makina разрабатывает инвестиционный проект по строительству в Украине научно-исследовательского центра и производственного центра по сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 12 августа сообщила заместитель генерального директора по инвестициям компании Наталья Озден во время Международного оборонного инвестиционного форума, который проходит в Киеве, написало агентство "Интерфакс-Украина".

Проектом предусмотрены инвестиции Baykar в создание новейшего центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создание производственных мощностей и сборки БПЛА, а также цехов техобслуживания и ремонта.

"Инвесторы хотят прийти в Украину, и есть законы о поддержке проектов со значительными инвестициями и об индустриальных парках. Но они еще не работают, мы ожидаем механизмы их реализации, и если эти проекты сравнивать, то мы видим, что закон об индустриальных парках предоставляет намного больше преимуществ, чем закон об инвестпроектах", – отметила Озден.

Она добавила, что в Турции стимулы для инвесторов достигают 200%, в рамках инвестиционных проектов предоставляется помощь для перевода земель в статус промышленных.

Baykar выступает за создание механизма, дорожной карты для привлечения инвестиций турецких компаний в оборонно-промышленный комплекс Украины, сотрудничество в сфере оборонных технологий.

Контекст:

Авиастроительная компания Baykar Makina была создана в Турции в 1984 году. С 2000 года она начала проводить разработки БПЛА. Компания знаменита своими беспилотниками Bayraktar TB2. Это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Первый беспилотник Bayraktar TB2 уже находится на вооружении Вооруженных сил Украины

Бывший главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак говорил о закупке в 2021 году пяти новых беспилотных летательных комплексов Bayraktar.

Теги: Украина, Турция, инвестиции, беспилотники, технологии, инвестпроекты, сотрудничество
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