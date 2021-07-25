В Турции производители беспилотников Bayraktar собираются на все аппараты устанавливать украинские двигатели

Турецкий производитель не исключает, что изготовление беспилотников можно организовать и в Украине Фото: kanaldom.tv

По его словам, среди соседних с Украиной государств Турция была первой, кто обратил внимание на украинские технологии и предложил полномасштабное сотрудничество, которое было заключено в 2018 году.

"Отношения в сфере производства беспилотников между Украиной и Турцией, особенно в последние годы, приобрели стратегическое значение. Технологии авиационной промышленности Украины находятся на самом высоком уровне, на уровне мировых стандартов. И нам есть что друг другу дать в этом сотрудничестве… Мы уверены в том, что усилиями наших ученых, турецких и украинских, мы выйдем на новые горизонты по производству качественных беспилотных летательных аппаратов", – сказал Байрактар.

Он подчеркнул, что направление строительства БПЛА будет развиваться, поэтому будет расширяться и сотрудничество с Украиной.

"В наших планах также есть производство модернизированной техники, более современных летательных аппаратов. И мы намерены на всю нашу технику, которая будет производиться в ближайшее время, устанавливать двигатели украинского производителя", – заявил гендиректор.

Байрактар продемонстрировал беспилотник последнего поколения Akinci ("Акинчи"), на который устанавливаются украинские двигатели.

Фото: kanaldom.tv

"Это одна из наших сейчас главных новинок. Ударный беспилотный аппарат [Akinci], который оснащен украинским двигателем. Это технология, которой сейчас в мире обладают буквально считанные страны. Две-три страны. Это беспилотный аппарат нового поколения, он будет способен работать на стратегических дальних маршрутах", – сообщил он.

Он отметил, что производство по изготовлению беспилотников можно организовать и в Украине, если она будет заинтересована.