23 сентября боевики на Донбассе нарушили перемирие пять раз – штаб ООС

"23 сентября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась. Вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня", – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что боевики в четверг открывали огонь в районе населенных пунктов Пивденное (из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), Крымское (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия) и трижды вечером – в сторону Новолуганского (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия).

"Военнослужащие Объединенных сил открывали огонь, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение. Потерь среди украинских воинов нет", – подчеркнули в штабе ООС.

По его информации, утром в пятницу боевики перемирие еще не нарушали.