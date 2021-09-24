23 сентября боевики на Донбассе нарушили перемирие пять раз – штаб ООС

"23 сентября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась. Вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня", – говорится в сообщении.
В пресс-центре рассказали, что боевики в четверг открывали огонь в районе населенных пунктов Пивденное (из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), Крымское (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия) и трижды вечером – в сторону Новолуганского (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия).
"Военнослужащие Объединенных сил открывали огонь, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение. Потерь среди украинских воинов нет", – подчеркнули в штабе ООС.
По его информации, утром в пятницу боевики перемирие еще не нарушали.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.
10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.