22 сентября на Донбассе были ранены двое украинских военных – штаб ООС

"В направлении Светлодарска противник открывал прицельный огонь по позициям украинских воинов, используя крупнокалиберные пулеметы На Приазовье враг трижды применил беспилотные летательные аппараты, с помощью которых сбросил ВОГ-17 у Павлополя и дважды у Водяного. Также вблизи этих населенных пунктов противник трижды совершил обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, два из которых в сторону Водяного", – сообщили в штабе.

Кроме этого российские наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия в районе населенных пунктов Зайцево и Новотошковское.

"Неподалеку от Новотошковского незаконные вооруженные формирования дважды применили гранатометы различных систем. Вблизи Причепиловки российско-оккупационные войска дважды применили запрещенное вооружение, совершив 23 выстрела из минометов калибра 120 мм", – говорится в сообщении.

Двое украинских военнослужащих в результате обстрелов оккупантов были ранены.

"Им была оказана неотложная домедицинская помощь, они были эвакуированы в госпиталь. Состояние здоровья воинов – удовлетворительное. Украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение", – сообщили в штабе.

С начала суток 23 сентября нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано.