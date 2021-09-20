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Следствие рассматривает две версии взрыва в Днепре – прокуратура

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Взрыв в Днепре квалифицировали как теракт из-за того, что он произошел в общественном месте
Взрыв в Днепре квалифицировали как теракт из-за того, что он произошел в общественном месте
Фото: dp.npu.gov.ua

Следствие сейчас рассматривает две возможные версии взрыва автомобиля в Днепре 15 сентября, из-за которого погибли пресс-секретарь местного управления ГСЧС Дарья Гречищева и парамедик Алексей Кавлак. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя областной прокуратуры Александр Савенко, пишет местное издание Gorod.dp.ua.

Первая версия – это профессиональная деятельность погибших, в том числе их активная гражданская позиция.

"Указанные лица имели активную гражданскую позицию, они были волонтерами, они были инструкторами-парамедиками и занимались довольно активной деятельностью. Неоднократно находились в зоне ООС", – заявил Савенко.

Вторая версия – "неприязненные отношения с определенным кругом лиц". О ком именно идет речь, Савенко не уточнил, сославшись на тайну следствия.

Заместитель областного прокурора отметил, что сила взрыва соответствовала одному-двум килограммам тротила. Следствие выясняет, где именно была установлена взрывчатка.

Савенко добавил, что взрыв квалифицировали как теракт из-за того, что он произошел в общественном месте, почти в центре города.

Контекст:

Утром 15 сентября на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре взорвался автомобиль.

Погибли два человека – начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью областного управления ГСЧС, волонтер Красного Креста Дарья Гречищева, а также инструктор по тактической медицине, основатель проекта Aid Brothers, член совета общественной организации "Украинский легион" Алексей Кавлак.

Расследование ведет СБУ, она квалифицировала взрыв как террористический акт.

16 сентября "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что в автомобиле было установлено самодельное взрывное устройство.

Теги: теракт, взрыв, прокуратура, Днепр, взрывчатка, следствие, волонтеры, погибшие, автомобиль, ООС
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