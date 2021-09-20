Следствие рассматривает две версии взрыва в Днепре – прокуратура

Взрыв в Днепре квалифицировали как теракт из-за того, что он произошел в общественном месте Фото: dp.npu.gov.ua

Первая версия – это профессиональная деятельность погибших, в том числе их активная гражданская позиция.

"Указанные лица имели активную гражданскую позицию, они были волонтерами, они были инструкторами-парамедиками и занимались довольно активной деятельностью. Неоднократно находились в зоне ООС", – заявил Савенко.

Вторая версия – "неприязненные отношения с определенным кругом лиц". О ком именно идет речь, Савенко не уточнил, сославшись на тайну следствия.

Заместитель областного прокурора отметил, что сила взрыва соответствовала одному-двум килограммам тротила. Следствие выясняет, где именно была установлена взрывчатка.

Савенко добавил, что взрыв квалифицировали как теракт из-за того, что он произошел в общественном месте, почти в центре города.