Следствие рассматривает две версии взрыва в Днепре – прокуратура

Первая версия – это профессиональная деятельность погибших, в том числе их активная гражданская позиция.
"Указанные лица имели активную гражданскую позицию, они были волонтерами, они были инструкторами-парамедиками и занимались довольно активной деятельностью. Неоднократно находились в зоне ООС", – заявил Савенко.
Вторая версия – "неприязненные отношения с определенным кругом лиц". О ком именно идет речь, Савенко не уточнил, сославшись на тайну следствия.
Заместитель областного прокурора отметил, что сила взрыва соответствовала одному-двум килограммам тротила. Следствие выясняет, где именно была установлена взрывчатка.
Савенко добавил, что взрыв квалифицировали как теракт из-за того, что он произошел в общественном месте, почти в центре города.
Утром 15 сентября на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре взорвался автомобиль.
Погибли два человека – начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью областного управления ГСЧС, волонтер Красного Креста Дарья Гречищева, а также инструктор по тактической медицине, основатель проекта Aid Brothers, член совета общественной организации "Украинский легион" Алексей Кавлак.
Расследование ведет СБУ, она квалифицировала взрыв как террористический акт.
16 сентября "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что в автомобиле было установлено самодельное взрывное устройство.