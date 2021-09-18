В Днепропетровской области мужчина бросил взрывчатку под автомобиль соседа

В результате взрыва был поврежден автомобиль Фото: npu.gov.ua

Как установили правоохранители, мужчина бросил взрывной предмет, когда автомобиль соседей проезжал мимо его дома. В результате взрыва 62-летний водитель авто получил легкие травмы, повреждена машина.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и взрывотехническая служба полиции. Правоохранители опросили потерпевшего и свидетелей происшествия. Мужчину, причастного к преступлению, задержали и доставили в отделение полиции.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.