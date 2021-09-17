СБУ предотвратила "взрыв" склада боеприпасов возле северной границы Украины

Отмечается, что по легенде тренировок условная ДРГ проникла в регион, чтобы "спровоцировать масштабную чрезвычайную ситуацию" – с помощью беспилотника они планировали взорвать одну из военных баз с артиллерийскими боеприпасами.

"Особенностью этих учений стало то, что роль членов ДРГ исполняли спецназовцы. Они имеют высокий уровень огневой и тактической подготовки и применяли его в ходе тренировки", – говорится в сообщении.

В ходе учений одного из диверсантов при попытке атаковать склад с помощью беспилотника со взрывчаткой задержали. В то же время БПЛА был успешно "подавлен" системой радиоэлектронной борьбы.

"Остальные члены ДРГ попытались сбежать в сторону границы. В результате совместных поисковых мероприятий силовики обезвредили основную группу вооруженных злоумышленников возле пункта пропуска "Выступовичи", – рассказали в спецслужбе.

Подчеркивается, что кроме сотрудников СБУ в учениях принимали участие подразделения Нацгвардии, ВСУ, Госпогранслужбы, Нацполиции и представители местных властей.