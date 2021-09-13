"Диверсанты планировали подорвать Ровенскую АЭС". СБУ провела антитеррористические учения на границе с Беларусью

В СБУ отметили, что учения прошли в условиях, максимально приближенных к реальным Фото: Управління СБ України у Волинській області / Facebook

"По легенде тренировок группа условных диверсантов планировала осуществить "подрывы" на Ровенской атомной электростанции. Но им не удалось проникнуть на территорию АЭС, поэтому вынуждены были спасаться бегством", – рассказали об учениях в СБУ.

Согласно сценарию, "злоумышленники" разбились на две группы и попытались добраться до территории Волынской области и незаконно пересечь государственную границу.

"Спецназовцы СБУ разоблачили и задержали первую группу "диверсантов" вблизи пункта пропуска "Прикладники". Вторую обезвредили возле заброшенного в лесу оборонительного сооружения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что участники тренировок успешно отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия по предотвращению диверсионных и террористических угроз. В учениях, кроме СБУ, принимали участие Нацгвардия, полицейские и пограничники.

Учения прошли в условиях, максимально приближенных к реальным.